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Ідеальний продукт для нормалізації мікрофлори, інсуліну та старіння — червона капуста

8 січня 2024 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Чому червона капуста корисніша за білу
Червона капуста. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Сьогодні ми розповімо про дуже простий і доступний продукт, який просто необхідний усім людям, які дбають про здоров'я своєї мікрофлори та хочуть зменшити процеси системного запалення. Цей продукт також продовжує молодість.

Про це на своєму YouTube каналі повідомив Доктор Петрик.

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Червона капуста

У капусті містяться природні барвники, які якраз і надають цей незвичайний колір. Називаються ці барвники антоціани. Звичайно ці барвники містяться не тільки в червоній капусті, наприклад це з'єднання є і в чорниці, і в лохині, і в чорному винограді, і в смородині, і в деяких коренеплодах.

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Червона капуста. Фото: Freepik

Але річ у тому, що ці антоціани дуже різні у своєму складі. Наприклад, у ягодах вони дуже швидко перетравлюються і не стійкі до дії шлунково-кишкових ферментів і від них мало що залишається.

Антоціани, що знаходяться у червонокачанній капусті, мають модифіковану хімічну структуру. Завдяки цій модифікації вони чудово проходять через шлунок, тонкий кишечник і починають ферментуватися тільки бактеріями товстого кишечника.

Допомагає при схудненні

Оскільки не всі бактерії люблять ці антоціани, то ними живиться лише гарна мікрофлора. Внаслідок розмноження гарної мікрофлори гине шкідлива мікрофлора. Але ще до того, як антоціани проникають у товстий кишечник, вони ще в тонкому кишечнику блокують всмоктування глюкози і таким чином, якщо людина любить солодке, вона вже отримує додаткову вигоду.

Антоціани зменшують вироблення запальних цитокінів

Прозапальні цитокіни руйнують наш організм. Вони негативно діють на центральну нервову систему, суглоби, м'язи, на судини і серце. Таким чином, зменшення продукції цих цитокінів дуже сприятливе для нашого організму.

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Червона капуста. Фото: Freepik

Хронічне системне запалення воно на відміну від бактеріального запалення не викликане жодним інфекційним реагентом, воно викликається тим, що у нас в організмі накопичуються старіючі клітини, які служать подразником для нашої нервової системи, що виробляють прозапальні цитокіни і таким чином запускається процес руйнування. А антоціани перешкоджають цій руйнації.

Саме в капусті антоціани здатні довго зберігатися і витримувати нагрівання до 80 градусів. Тому вона є найціннішим джерелом антоціанів. Рекомендується вживати капусту хоча б 2-3 рази на тиждень.

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