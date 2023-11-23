Таке сало з'їдається за 5 хвилин — відео рецепт

Закуска з сала. Фото: YouTube @prostirecepti

Це рецепт ніжно та пряної закуски з сала. Ця страва буде доречною на повсякденному та святковому столі. Найкраще обирати грудинку з прошарками м'яса.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

грудинка зі свинини 1,5 кг;

вода 1,5 літра;

сіль 4-5 ст.л;

лавровий лист 3 шт;

перець горошок 10-15 шт;

запашний перець 3-4 шт;

приправа каррі 1 год;

насіння коріандру 1 ч.л;

сушений часник 1 ч.л;

часник 2 головки.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно трохи засолити сало. Для цього потрібно рясно додати солі та відправити в холодильник на 5-6 годин, періодично його потрібно перевертати.

Шматочки сала. Фото: YouTube @prostirecepti

Для зручності сало потрібно нарізати на невеликі шматочки та покласти в кастрюлю.

Сало та сіль. Фото: YouTube @prostirecepti

Заливаємо холодною водою та ставимо на вогонь. Сало потрібно довести до кипіння та додати коріандр, лавровий лист та чорний перець. Також радимо додати чайну ложку куркуми.

Додавання спецій. Фото: YouTube @prostirecepti

Залишаємо варитися на невеликому вогні протягом 40 хвилин. Сало потрібно залишити в розсолі до повного охолодження.

Сало та часник. Фото: YouTube @prostirecepti

Готове сало виймаємо з каструлі та викладаємо на тарілку. Потім перекладаємо його на фольгу.

Сало у фользі. Фото: YouTube @prostirecepti

Нарізати часник пластинками та додати до сала. Таке сало можна зберігати в морозильній камері.

Сало та хліб. Фото: YouTube @prostirecepti

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