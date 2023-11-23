Таке сало з'їдається за 5 хвилин — відео рецепт

Ідеальна закуска з сала на всі випадки життя
Це рецепт ніжно та пряної закуски з сала. Ця страва буде доречною на повсякденному та святковому столі. Найкраще обирати грудинку з прошарками м'яса.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- грудинка зі свинини 1,5 кг;
- вода 1,5 літра;
- сіль 4-5 ст.л;
- лавровий лист 3 шт;
- перець горошок 10-15 шт;
- запашний перець 3-4 шт;
- приправа каррі 1 год;
- насіння коріандру 1 ч.л;
- сушений часник 1 ч.л;
- часник 2 головки.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно трохи засолити сало. Для цього потрібно рясно додати солі та відправити в холодильник на 5-6 годин, періодично його потрібно перевертати.
Для зручності сало потрібно нарізати на невеликі шматочки та покласти в кастрюлю.
Заливаємо холодною водою та ставимо на вогонь. Сало потрібно довести до кипіння та додати коріандр, лавровий лист та чорний перець. Також радимо додати чайну ложку куркуми.
Залишаємо варитися на невеликому вогні протягом 40 хвилин. Сало потрібно залишити в розсолі до повного охолодження.
Готове сало виймаємо з каструлі та викладаємо на тарілку. Потім перекладаємо його на фольгу.
Нарізати часник пластинками та додати до сала. Таке сало можна зберігати в морозильній камері.
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