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Ідеальна закуска з сала на всі випадки життя

23 листопада 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Таке сало з'їдається за 5 хвилин — відео рецепт
Закуска з сала. Фото: YouTube @prostirecepti
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це рецепт ніжно та пряної закуски з сала. Ця страва буде доречною на повсякденному та святковому столі. Найкраще обирати грудинку з прошарками м'яса.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук

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Вам знадобиться: 

  • грудинка зі свинини 1,5 кг;
  • вода 1,5 літра;
  • сіль 4-5 ст.л;
  • лавровий лист 3 шт;
  • перець горошок 10-15 шт;
  • запашний перець 3-4 шт;
  • приправа каррі 1 год;
  • насіння коріандру 1 ч.л;
  • сушений часник 1 ч.л;
  • часник 2 головки. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно трохи засолити сало. Для цього потрібно рясно додати солі та відправити в холодильник на 5-6 годин, періодично його потрібно перевертати. 

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Шматочки сала. Фото: YouTube @prostirecepti

Для зручності сало потрібно нарізати на невеликі шматочки та покласти в кастрюлю. 

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Сало та сіль. Фото: YouTube @prostirecepti

Заливаємо холодною водою та ставимо на вогонь. Сало потрібно довести до кипіння та додати коріандр, лавровий лист та чорний перець. Також радимо додати чайну ложку куркуми. 

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Додавання спецій. Фото: YouTube @prostirecepti

Залишаємо варитися на невеликому вогні протягом 40 хвилин. Сало потрібно залишити в розсолі до повного охолодження. 

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Сало та часник. Фото: YouTube @prostirecepti

Готове сало виймаємо з каструлі та викладаємо на тарілку. Потім перекладаємо його на фольгу. 

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Сало у фользі. Фото: YouTube @prostirecepti

Нарізати часник пластинками та додати до сала. Таке сало можна зберігати в морозильній камері. 

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Сало та хліб. Фото: YouTube @prostirecepti

Раніше ми писали про те, як приготувати копчене сало в домашніх умовах за карпатським рецептом.

Або сало по-гуцульськи за карпатським рецептом, воно настільки ідеальне, що одразу замислюєшся, як його приготувати.

Ще ми писали про найсмачніший рецепт сала по-українськи, перевірений роками. 

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