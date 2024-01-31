Який хліб корисніший за білий або чорний

Різні види хліба. Фото: Freepik

Який хліб корисніший, чорний чи білий, навколо цієї теми виникає безліч суперечок. Давайте розберемося разом з огляду на наукові факти.

Про це розповіли Новини.LIVE.

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Головні інгредієнти для приготування хліба, це борошно та вода. Його готують з пшеничного, кукурудзяного, житнього та ячмінного борошна, а для різноманітності додаються різні насіння та добавки, такі як кмин, мак, курага, кунжут та родзинки.

Вперше дріжджовий хліб почали випікати в Єгипті, для створення такого хліба необхідно було знайти той вид пшениці, який можна було перемолоти без попереднього сушіння з високим вмістом клейковини.

Користь чорного хліба

До складу чорного хліба входить житнє борошно, закваска, вода сіль. Завдяки своїм корисним властивостям, чорний хліб особливо цінують лікарі та дієтологи. Темний хліб має невисоку калорійність, на 100 г припадає 207 кілокалорій і 40 г вуглеводів. Низькокалорійним його важко назвати, проте його користь очевидна.

Завдяки методиці приготування вдається зберегти корисні речовини. У ньому зберігаються амінокислоти та високий вміст клітковини. Чорний хліб містить у собі велику кількість грубих волокон, які сприяють очищенню організму та виведенню шкідливих речовин.

Чорний хліб. Фото: Freepik

Завдяки високому вмісту магнію та заліза чорний хліб рекомендується при вагітності, ці елементи стимулюють утворення кров'яних клітин та підвищують гемоглобін. Регулярне вживання чорного хліба знижує ризик утворення злоякісних пухлин та зменшує можливість розвитку діабету.

Протипоказання до вживання чорного хліба

Чорний хліб не варто їсти при порушеннях роботи ендокринної системи та при високій кислотності. Він також не рекомендується до вживання людям, які часто відчувають печію або мають порушену роботу жовчного міхура. Крім того, чорний хліб гірше засвоюється організмом, незважаючи на його користь.

Користь білого хліба

До складу білого хліба входить борошно, сіль, вода та дріжджі. Різновидів виробів із пшеничного борошна дуже багато. У білому хлібі міститься велика кількість вуглеводів та вітаміни групи В. Вітаміни групи В мають позитивну дію на нервову, серцево-судинну та репродуктивну системи людини.

Білий хліб. Фото: Freepik

У білому хлібі містяться мінеральні речовини, необхідні для здоров'я кісток, нігтів, волосся, суглобів і крові. При вживанні білого хліба насичення настає швидше за рахунок високого вмісту поживних речовин.

Протипоказання до вживання білого хліба

У білому хлібі міститься велика кількість глютену, тому він категорично заборонений людям з його непереносимістю. Він також не придатний для вживання для людей з діабетом, оскільки в ньому високий вміст глюкози. Також він не рекомендується людям, схильним до набору зайвої ваги. Білий хліб також протипоказаний при запорах та дисбактеріозі кишечника.

Раніше ми писали, дієтолог розповіла, чим шкідливий білий хліб та про небезпеку глютена.

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