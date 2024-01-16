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Які банани потрібно їсти, зелені чи з темними цятками

16 січня 2024 21:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Чому прийнято вважати, що темні банани корисніші
Банани на столі. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Які банани потрібно їсти, зелені або з темними цятками, і коли їх краще з'їсти, коли тільки фрукт дозрів чи почав підгнивати. Є кілька міфів, які стосуються вживання бананів, і сьогодні ми поговоримо саме про них.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Деякі з нас часто запитують, коли ж краще з'їсти банан, коли він тільки пожовк або коли вже почав трохи псуватися і покрився чорними цятками?

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Жовті банани. Фото: Freepik

Поживне тло банана дійсно змінюється під час його дозрівання. Можливо, ви помічали, що чим стиглішим здається банан, тим він солодший? Це тому, що ферменти у складі плоду постійно руйнує крохмаль — довгу полімерну форму цукру і змінює їх у прості цукри. Саме тому, в той час, коли ви куштуєте банан, що переспів, насправді споживаєте чистий цукор.

Які властивості у банана із чорними цятками

Японські дослідники довели, що банан має протиракові та антиоксидантні властивості. Ці унікальні властивості найкраще виявляються тоді, коли банан покритий темними плямами. Чим більше темних ділянок на банані, тим краще зміцнює фрукт ваш імунітет.

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Жовті банани. Фото: Freepik

Тому пам'ятайте, що зрілий банан — один із найефективніших протиракових засобів. А жовтий банан з погляду здоров'я все одно у 8 разів кращий. Банан, що переспів, — це відмінний вибір, коли вашому організму потрібне швидке підвищення глюкози.

Однак варто пам'ятати, що банани дуже калорійні, тому, якщо ви боретеся зі своєю вагою, слід віддати перевагу зеленим фруктам, оскільки вони менш калорійні.

Банани "бебі" сортів

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Зелений банани. Фото: Freepik

Що стосується маленьких бананів, вони корисніші в зеленому вигляді. Маленькі зелені банани мають гарний склад вітамінів та мікроелементів. В одному такому плоді міститься близько 300 мг натрію, який необхідний організму людини для підтримки водно-сольового балансу.

Раніше ми писали про користь ківі і комусь категорично не можна їсти цю ягоду.

Ще ми писали, чим корисні лимони і чи безпечно їсти шкірку.

їжа
фрукти
вітаміни
зелені банани
банан
мінерал

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