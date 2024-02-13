Як зрозуміти що яйця не свіжі, є кілька простих порад

Курячі яйця. Фото: Freepik

Ви відкриваєте холодильник, готуючись приготувати сніданок, але як зрозуміти, що курячі яйця в ньому все ще свіжі і що робити, якщо вони зіпсувалися. Відповідне зберігання курячих яєць має ключове значення для збереження їхньої свіжості та безпеки. Давайте розберемося, як розпізнати зіпсовані яйця і скільки часу вони можуть зберігатися в готовому вигляді, щоб ваша їжа завжди була безпечною та смачною.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Є кілька ознак, що вказують на те, що курячі яйця не свіжі. Враховуючи ці ознаки, можна впевненіше визначити, чи свіжі курячі яйця перед їх використанням.

Спосіб перевірити свіжість яєць

Свіжі яйця мають щільнішу текстуру і залишаються на дні, якщо ви опустите їх у склянку з водою. Вже несвіжі яйця почнуть підніматися чи навіть плавати.

Курячі яйця. Фото: Freepik

Запах курячих яєць

Несвіжі яйця можуть мати неприємний запах, який відрізняється від звичайного запаху яєць. Якщо ви помічаєте запах сірководню (схожий на запах гнилі або сірководню), це може бути ознака того, що яйця зіпсувалися.

Зовнішній вигляд шкаралупи

Хороші яйця повинні мати чисту та блискучу шкаралупу. Якщо ви бачите тріщини, плями або інші пошкодження на шкаралупі, це може бути ознакою того, що яйце не свіже.

Консистенція білка та жовтка

Свіжі яйця мають щільний білок та високу рідину жовтка. Якщо білок розбігається, або жовток виглядає розпливчастим, це може бути ознакою несвіжості.

Курячі яйця. Фото: Freepik

Дата упаковки або термін придатності

Перевірте упаковку або ярлик на яйцях на наявність інформації про дату упаковки або термін придатності. Якщо вони прострочені або близькі до дати закінчення терміну придатності, це може бути ознакою того, що яйця не свіжі.

Скільки днів можна зберігати варені курячі яйця

Після варіння швидко охолодіть яйця, зануривши їх у холодну воду або помістивши під холодний струмінь води.

Також після охолодження необхідно повністю висушити яйця і помістити їх у контейнер з кришкою, що щільно закривається, або в пластиковий пакет. Зберігайте їх у холодильнику при температурі від 0°C до 4°C.

Курячі яйця. Фото: Freepik

Уникайте тривалого зберігання. Варені яйця найкраще вживати протягом тижня, щоб уникнути втрати якості та безпеки.

Якщо це необхідно, позначте контейнер з яйцями з датою приготування, щоб ви могли легко відстежувати, як довго вони зберігаються. Пам'ятайте, що ознаки несвіжості, такі як неприємний запах або зміна кольору можуть вказувати на те, що яйця зіпсувалися, і їх слід викинути.

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