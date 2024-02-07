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Як використовувати обліпиху, щоб вона сповільнила старіння

7 лютого 2024 06:20
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Скільки обліпихи додавати до чаю
Ягоди обліпихи. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Вживання простої обліпихи може сповільнити старість. Її корисні властивості творять буквально чудеса з організмом людини.

Про це на своєму YouTube каналі розповів Doctorpetrik.

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Корисні властивості обліпихи були помічені ще за часів Олександра Македонського. Було помічено, що коні, які постраждали в боях і потім паслися в чагарниках обліпихи, швидше одужували, а їхня вовна ставала шовковистою.

Існує легенда і про те, що Чингісхан давав доручення їсти багато обліпихи воїнам, які постраждали в боях. В результаті їхні рани загоювалися швидше.

Обліпиха є цінним джерелом вітамінів, мікроелементів, мінералів та антиоксидантів. Вона також містить поліфеноли, які називаються проантоціанідинами. У 2019 році в журналі Clinical Interventions in Aging була опублікована стаття, яка розглядала поліфеноли обліпихи, що міститься в плодах, на циркуляцію стовбурових клітин у крові людини.

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Ягоди обліпихи. Фото: Freepik

Стовбурові клітини знаходяться у всіх органах і системах і вважається, що саме зменшення стовбурових клітин відповідає за процеси старіння. Зі зменшенням стовбурових клітин у нашому організмі, процеси регенерації проходять не так інтенсивно та розвиваються процеси хронічного запалення.

Вважається, що симптоми старості розвиваються через те, що в нашому організмі накопичуються різні хронічні запальні зміни, що призводять до порушення в нервовій системі та розвитку нейродегенеративних захворювань, а також захворювань серцево-судинної системи.

Чим корисна обліпиха

Був проведений експеримент, під час якого частині людей давали витяжку з ягід обліпихи, а іншій частині давали плацебо. Після цього у людей брали кров для аналізу та підрахунку стовбурових клітин. Зроблено було лише два експерименти з різницею в тиждень. З'ясувалося, що при прийомі екстракту ягід обліпихи достовірно підвищувалася кількість стовбурових клітин.

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Ягоди обліпихи. Фото: Freepik

Це може допомогти підвищити концентрацію стовбурових клітин у крові, таким чином можна запобігти процесам хронічного запалення та збільшити процеси регенерації тканини, що у свою чергу рівнозначно відсуванню старості та продовженню організму у функціональному стані.

Ягоди обліпихи мають корисні властивості та безпечні до вживання кожній людині. Мінімальний прийом ягід обліпихи стане чудовим помічником у підтримці організму.

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їжа
вітаміни
омолодження
здорове харчування
обліпиха

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