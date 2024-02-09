Чи потрібно приймати цинк під час застуди і в яких продуктах він міститься

Жінка з дитиною в магазині. Фото: Freepik

Цинк — це не тільки невід'ємний елемент підтримки здоров'я, але і справжній союзник у боротьбі з застудними неприємностями. Давайте разом розглянемо, як цинк впливає на наш організм у боротьбі з застудою, а також з'ясуємо, у яких продуктах його вміст найвищий, щоб підтримати наш імунітет.

Про це повідомили Новини.LIVE.

Читайте також:

Цинк — це важливий мікроелемент, який відіграє ключову роль у підтримці здоров'я та функціонування організму.

Чим корисний цинк

Зміцнення імунітету. Цинк бере участь у різних аспектах імунної функції, включаючи розвиток та функціонування білих кров'яних клітин, що допомагає організму справлятися з інфекціями та хворобами.

Загоєння ран та зростання тканин. Цинк відіграє важливу роль у процесі загоєння ран, прискорюючи загоєння тканин та зростання клітин.

Підтримка здоров'я шкіри. Цей мікроелемент важливий для здоров'я шкіри, допомагаючи підтримувати пружність, прискорюючи загоєння ран і зменшуючи запалення.

Підтримка здоров'я зору. Цинк відіграє роль у метаболізмі вітаміну A, який необхідний для здоров'я очей та підтримання нормального зору.

Участь у обміні речовин. Цинк необхідний для нормального обміну речовин, і функціонування ферментів, які є у цьому процесі.

Підтримка здоров'я мозку. Цинк відіграє роль у функціонуванні нейротрансмітерів і пов'язаний з пам'яттю, когнітивними функціями та настроєм.

Ці фактори роблять цинк важливим елементом підтримки загального здоров'я і важливою частиною збалансованого харчування.

В яких продуктах міститься цинк

Червоне м'ясо. Фото: Freepik

Червоне та біле м'ясо

Особливо багаті на цинк червоне м'ясо, таке як яловичина і баранина, а також птахи, наприклад, індичка і курка.

Морепродукти

Ракоподібні, особливо устриці, містять велику кількість цинку.

Риба та морепродукти. Фото: Freepik

Молочні продукти

Сир, йогурт та молоко також є гарними джерелами цинку.

Горіхи та насіння

Гарбузове насіння, кешью, мигдаль, арахіс і волоські горіхи містять цинк.

Боби та зерна

Сочевиця, квасоля, горох, кіноа та овес містять цинк.

Асорті бобових. Фото: Freepik

Цільнозернові продукти

Пшениця, рис та інші цільнозернові продукти також можуть містити цинк.

Фрукти та овочі

Деякі овочі, такі як шпинат, картопля та горох, а також фрукти, такі як банани та апельсини, містять цинк, але в менших кількостях у порівнянні з іншими джерелами.

Фрукти та овочі. Фото: Freepik

Включення різноманітних продуктів з цих категорій до вашого раціону допоможе забезпечити достатню кількість цинку у вашому харчуванні.

Рекомендоване споживання цинку залежить від віку, статі та інших факторів.

Загальні рекомендації щодо споживання цинку на добу для здорових дорослих людей становлять приблизно:

Для дорослих чоловіків: близько 11 мг цинку на добу.

Для дорослих жінок: близько 8 мг цинку щодня.

У періоди вагітності та годування груддю жінки можуть потребувати більшої кількості цинку. У разі хвороб чи особливих обставин потреба у цинку також може змінитися, тому важливо обговорити індивідуальні потреби з лікарем чи дієтологом. Вживання занадто великих доз цинку може призвести до небажаних наслідків, тому важливо дотримуватися рекомендацій щодо споживання.

У яких продуктах цинку найбільше

Устриці є одним із найкращих джерел цинку. Вони містять дуже високу концентрацію цього мінералу. Наприклад, 100 г устриць можуть містити до 16-182 мг цинку, що становить значну частину рекомендованого щоденного споживання для дорослої людини.

Після устриць другим найкращим джерелом цинку є яловичина. Вона містить значну кількість цього мінералу. Залежно від типу та зрізу м'яса, яловичина може містити приблизно від 4 до 12 мг цинку на 100 г продукту. Таким чином, яловичина є одним із важливих джерел цинку в раціоні харчування.

Раніше ми писали про користь ківі і комусь категорично не можна їсти цю ягоду.

Також ми писали про особливості пекінської капусти, про її користь та шкоду.

Ще ми писали, чим корисні лимони і чи безпечно їсти шкірку.