Чи потрібно приймати цинк під час застуди і в яких продуктах він міститься

Як цинк впливає на застуду і в яких продуктах його найбільше
Цинк — це не тільки невід'ємний елемент підтримки здоров'я, але і справжній союзник у боротьбі з застудними неприємностями. Давайте разом розглянемо, як цинк впливає на наш організм у боротьбі з застудою, а також з'ясуємо, у яких продуктах його вміст найвищий, щоб підтримати наш імунітет.
Про це повідомили Новини.LIVE.
Цинк — це важливий мікроелемент, який відіграє ключову роль у підтримці здоров'я та функціонування організму.
Чим корисний цинк
Зміцнення імунітету. Цинк бере участь у різних аспектах імунної функції, включаючи розвиток та функціонування білих кров'яних клітин, що допомагає організму справлятися з інфекціями та хворобами.
Загоєння ран та зростання тканин. Цинк відіграє важливу роль у процесі загоєння ран, прискорюючи загоєння тканин та зростання клітин.
Підтримка здоров'я шкіри. Цей мікроелемент важливий для здоров'я шкіри, допомагаючи підтримувати пружність, прискорюючи загоєння ран і зменшуючи запалення.
Підтримка здоров'я зору. Цинк відіграє роль у метаболізмі вітаміну A, який необхідний для здоров'я очей та підтримання нормального зору.
Участь у обміні речовин. Цинк необхідний для нормального обміну речовин, і функціонування ферментів, які є у цьому процесі.
Підтримка здоров'я мозку. Цинк відіграє роль у функціонуванні нейротрансмітерів і пов'язаний з пам'яттю, когнітивними функціями та настроєм.
Ці фактори роблять цинк важливим елементом підтримки загального здоров'я і важливою частиною збалансованого харчування.
В яких продуктах міститься цинк
Червоне та біле м'ясо
Особливо багаті на цинк червоне м'ясо, таке як яловичина і баранина, а також птахи, наприклад, індичка і курка.
Морепродукти
Ракоподібні, особливо устриці, містять велику кількість цинку.
Молочні продукти
Сир, йогурт та молоко також є гарними джерелами цинку.
Горіхи та насіння
Гарбузове насіння, кешью, мигдаль, арахіс і волоські горіхи містять цинк.
Боби та зерна
Сочевиця, квасоля, горох, кіноа та овес містять цинк.
Цільнозернові продукти
Пшениця, рис та інші цільнозернові продукти також можуть містити цинк.
Фрукти та овочі
Деякі овочі, такі як шпинат, картопля та горох, а також фрукти, такі як банани та апельсини, містять цинк, але в менших кількостях у порівнянні з іншими джерелами.
Включення різноманітних продуктів з цих категорій до вашого раціону допоможе забезпечити достатню кількість цинку у вашому харчуванні.
Рекомендоване споживання цинку залежить від віку, статі та інших факторів.
Загальні рекомендації щодо споживання цинку на добу для здорових дорослих людей становлять приблизно:
- Для дорослих чоловіків: близько 11 мг цинку на добу.
- Для дорослих жінок: близько 8 мг цинку щодня.
У періоди вагітності та годування груддю жінки можуть потребувати більшої кількості цинку. У разі хвороб чи особливих обставин потреба у цинку також може змінитися, тому важливо обговорити індивідуальні потреби з лікарем чи дієтологом. Вживання занадто великих доз цинку може призвести до небажаних наслідків, тому важливо дотримуватися рекомендацій щодо споживання.
У яких продуктах цинку найбільше
Устриці є одним із найкращих джерел цинку. Вони містять дуже високу концентрацію цього мінералу. Наприклад, 100 г устриць можуть містити до 16-182 мг цинку, що становить значну частину рекомендованого щоденного споживання для дорослої людини.
Після устриць другим найкращим джерелом цинку є яловичина. Вона містить значну кількість цього мінералу. Залежно від типу та зрізу м'яса, яловичина може містити приблизно від 4 до 12 мг цинку на 100 г продукту. Таким чином, яловичина є одним із важливих джерел цинку в раціоні харчування.
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