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Як смачно засолити червону рибу — лосось, сьомга, форель

23 грудня 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Засоліть рибу до нового року — відео рецепт
Червона риба. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

У такий спосіб можна засолити лосось, сьомгу, форель, горбушу. Червона риба домашнього посолу не йде в жодне порівняння з магазинною. Виходить шалено смачна, ніжна як масло.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • вода 0,5л;
  • сіль 100 г;
  • цукор 50 г.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно промити рибу і просушити за допомогою паперового рушника.

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Червона риба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім нарізати рибу на бажані шматочки і дістати кісточки.

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Шматочки червоної риби. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати у воду сіль та цукор. Довести розсіл до кипіння, дати йому повністю охолонути.

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Приготування маринаду. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Покласти рибу в розсіл, поставити в холодильник щонайменше на 6 годин, можна і довше, залежно від розміру шматка та ваших смакових уподобань.

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Риба в розсолі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Коли риба просолилася до потрібного вам ступеня, злити розсіл, просушити рибу паперовими рушниками, зберігати в чистому скляному лотку в холодильнику протягом 2-3 днів, не довше.

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Селена риби. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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