Засоліть рибу до нового року — відео рецепт

Як смачно засолити червону рибу — лосось, сьомга, форель
У такий спосіб можна засолити лосось, сьомгу, форель, горбушу. Червона риба домашнього посолу не йде в жодне порівняння з магазинною. Виходить шалено смачна, ніжна як масло.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- вода 0,5л;
- сіль 100 г;
- цукор 50 г.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно промити рибу і просушити за допомогою паперового рушника.
Потім нарізати рибу на бажані шматочки і дістати кісточки.
Додати у воду сіль та цукор. Довести розсіл до кипіння, дати йому повністю охолонути.
Покласти рибу в розсіл, поставити в холодильник щонайменше на 6 годин, можна і довше, залежно від розміру шматка та ваших смакових уподобань.
Коли риба просолилася до потрібного вам ступеня, злити розсіл, просушити рибу паперовими рушниками, зберігати в чистому скляному лотку в холодильнику протягом 2-3 днів, не довше.
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