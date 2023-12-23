Засоліть рибу до нового року — відео рецепт

Червона риба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У такий спосіб можна засолити лосось, сьомгу, форель, горбушу. Червона риба домашнього посолу не йде в жодне порівняння з магазинною. Виходить шалено смачна, ніжна як масло.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

вода 0,5л;

сіль 100 г;

цукор 50 г.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно промити рибу і просушити за допомогою паперового рушника.

Червона риба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім нарізати рибу на бажані шматочки і дістати кісточки.

Шматочки червоної риби. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати у воду сіль та цукор. Довести розсіл до кипіння, дати йому повністю охолонути.

Приготування маринаду. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Покласти рибу в розсіл, поставити в холодильник щонайменше на 6 годин, можна і довше, залежно від розміру шматка та ваших смакових уподобань.

Риба в розсолі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Коли риба просолилася до потрібного вам ступеня, злити розсіл, просушити рибу паперовими рушниками, зберігати в чистому скляному лотку в холодильнику протягом 2-3 днів, не довше.

Селена риби. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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