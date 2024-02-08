Прості поради, як приготувати вівсянку — відео рецепт

Вівсянка в тарілці. Фото: YouTube @klopotenko

Шеф кухар Євген Клопотенко поділився порадами, як швидко приготувати вівсянку зранку. Також ви дізнаєтеся, яка вівсянка корисна.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.

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Вам знадобиться:

100 г вівсянки;

150 мл води.

Яка вівсянка найкорисніша

Найбільше корисних речовин саме в цільнозерновій вівсянці. В ній залишається зовнішній шар, який не збивається паром. В ній більше клітковини та поживних речовин.

Вівсянка в тарілці. Фото: YouTube @klopotenko

Спосіб приготування

На 100 грамів вівсянки налити 150 мл води. Варити потрібно на повільному вогні 7-12 хвилин.

Євген Клопотенко. Фото: YouTube @klopotenko

Не цільнозернову вівсянку потрібно просто залити гарячим молоком або водою. Через 1,5-2 хвилини вона будет готова.

Вівсянка у воді. Фото: YouTube @klopotenko

Як швидко приготувати вівсянку

Спочатку потрібно закип'ятити воду та засипати вівсянку. Все ретельно перемішати та додати сіль або цукор. Через 7-12 хвилин вівсянка буде готова.

Готова вівсянка. Фото: YouTube @klopotenko

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