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Як швидко приготувати вівсянку — лайфхак від Клопотенка

8 лютого 2024 05:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Прості поради, як приготувати вівсянку — відео рецепт
Вівсянка в тарілці. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Шеф кухар Євген Клопотенко поділився порадами, як швидко приготувати вівсянку зранку. Також ви дізнаєтеся, яка вівсянка корисна. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko

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Вам знадобиться: 

  • 100 г вівсянки;
  • 150 мл води.

Яка вівсянка найкорисніша 

Найбільше корисних речовин саме в цільнозерновій вівсянці. В ній залишається зовнішній шар, який не збивається паром. В ній більше клітковини та поживних речовин. 

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Вівсянка в тарілці. Фото: YouTube @klopotenko

Спосіб приготування 

На 100 грамів вівсянки налити 150 мл води. Варити потрібно на повільному вогні 7-12 хвилин. 

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Євген Клопотенко. Фото: YouTube @klopotenko

Не цільнозернову вівсянку потрібно просто залити гарячим молоком або водою. Через 1,5-2 хвилини вона будет готова. 

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Вівсянка у воді. Фото: YouTube @klopotenko

Як швидко приготувати вівсянку

Спочатку потрібно закип'ятити воду та засипати вівсянку.  Все ретельно перемішати та додати сіль або цукор. Через 7-12 хвилин вівсянка буде готова. 

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Готова вівсянка. Фото: YouTube @klopotenko

Раніше ми писали, як правильно готувати горох — лайфхаки від Клопотенка. 

Також ми писали, що Клопотенко розповів, як готувати соковите та ніжне куряче філе

Ще Клопотенко показав, як ідеально смажити яйця

Євген Клопотенко
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