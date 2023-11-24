Ви будете шоковані цим рецептом на завтра — відео

Яйця на столі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Це рецепт дуже смачного та швидкого сніданку. Вам знадобиться мінімум інгредієнтів, серед яких лаваш, ковбаса та яйця, а результат вас точно порадує. Переконайтеся у цьому самі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

лаваш;

яйця 6 шт.;

шинка (ковбаса) 90 гр;

гриби 200-250 г;

помідор 1 шт;

сметана 100 гр;

сир 100-120 г;

сіль;

чорний перець.

Спосіб приготування

Гриби нарізати та обсмажити, посолити та поперчити до смаку.

Гриби на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати 6 яєць із 1 ст.л. сметани, посолити та поперчити до смаку.

Тертий сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обсмажити постійно помішуючи, щоб вийшли яєчні пластівці.

Яйця на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Помідори нарізати кубиками, натерти сир на тертці.

Шинка та яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Лаваш змастити сметаною і викласти яєчні пластівці з шинкою.

Яйця та шинка на лаваші. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім викласти гриби, помідор та сир, згорнути рулетиком.

Начинка на лаваші. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Рулетики обсмажити до хрусткої скоринки на олії.

Рулети на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подавати гарячими, тому що через свою соковитість при охолодженні вони трохи розмокнуть і не будуть хрусткими.

Готовий рулет із лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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