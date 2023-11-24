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Як приготувати смачний сніданок з лавашем за 10 хвилин

24 листопада 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ви будете шоковані цим рецептом на завтра — відео
Яйця на столі. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це рецепт дуже смачного та швидкого сніданку. Вам знадобиться мінімум інгредієнтів, серед яких лаваш, ковбаса та яйця, а результат вас точно порадує. Переконайтеся у цьому самі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • лаваш;
  • яйця 6 шт.;
  • шинка (ковбаса) 90 гр;
  • гриби 200-250 г;
  • помідор 1 шт;
  • сметана 100 гр;
  • сир 100-120 г;
  • сіль;
  • чорний перець.

Спосіб приготування

Гриби нарізати та обсмажити, посолити та поперчити до смаку.

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Гриби на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати 6 яєць із 1 ст.л. сметани, посолити та поперчити до смаку.

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Тертий сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обсмажити постійно помішуючи, щоб вийшли яєчні пластівці.

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Яйця на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Помідори нарізати кубиками, натерти сир на тертці.

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Шинка та яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Лаваш змастити сметаною і викласти яєчні пластівці з шинкою.

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Яйця та шинка на лаваші. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім викласти гриби, помідор та сир, згорнути рулетиком.

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Начинка на лаваші. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Рулетики обсмажити до хрусткої скоринки на олії.

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Рулети на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подавати гарячими, тому що через свою соковитість при охолодженні вони трохи розмокнуть і не будуть хрусткими.

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Готовий рулет із лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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