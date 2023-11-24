Ви будете шоковані цим рецептом на завтра — відео

Як приготувати смачний сніданок з лавашем за 10 хвилин
Це рецепт дуже смачного та швидкого сніданку. Вам знадобиться мінімум інгредієнтів, серед яких лаваш, ковбаса та яйця, а результат вас точно порадує. Переконайтеся у цьому самі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- лаваш;
- яйця 6 шт.;
- шинка (ковбаса) 90 гр;
- гриби 200-250 г;
- помідор 1 шт;
- сметана 100 гр;
- сир 100-120 г;
- сіль;
- чорний перець.
Спосіб приготування
Гриби нарізати та обсмажити, посолити та поперчити до смаку.
Змішати 6 яєць із 1 ст.л. сметани, посолити та поперчити до смаку.
Обсмажити постійно помішуючи, щоб вийшли яєчні пластівці.
Помідори нарізати кубиками, натерти сир на тертці.
Лаваш змастити сметаною і викласти яєчні пластівці з шинкою.
Потім викласти гриби, помідор та сир, згорнути рулетиком.
Рулетики обсмажити до хрусткої скоринки на олії.
Подавати гарячими, тому що через свою соковитість при охолодженні вони трохи розмокнуть і не будуть хрусткими.
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