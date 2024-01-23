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Як правильно їсти насіння чиа —користь і шкода

23 січня 2024 06:20
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Чим корисне насіння чиа
Насіння чіа. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Насіння чиа вже давно вважається супер фудом. Існує безліч рецептів приготування сніданків з цим насінням. Чим же вони такі корисні для організму людини.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Насіння чиа ще інакше називають шавлієм іспанським. Історично походять із центральної Америки. Цим насінням любили харчуватися ще давні ацтеки. Але потім протягом багатьох століть про насіння чиа навіть не згадували.

Чим корисне насіння чиа

У насінні чиа міститься помірна кількість вітамінів і мінералів. Вони містять дуже багато клітковини, приблизно третину маси насіння займає саме клітковина. Більше того, насіння дуже багате омега 3, магнієм та іншими вкрай важливими для нашого організму елементами.

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Насіння чіа. Фото: Freepik

Велика кількість наукових досліджень показали, що регулярний прийом насіння значно знижує процеси перманентних мікрозапаленнь в нашому організмі. Споживання насіння чиа покращують холестериновий профіль і продовжуює наше життя.

Які корисні речовини містяться в насінні чиа:

  • цинк;
  • магній;
  • марганець;
  • залізо;
  • кальцій;
  • фосфор;
  • клітковина;
  • омега 3.

У 100 г насіння чиа міститься 94% денної норми магнію. Магній є основним мінералом для нашого серця. Також у 100 г чиа міститься 63% денної норми кальцію. А ще у 100 грамах насіння чиа міститься 60% норми заліза. При низькому рівні заліза, як відомо, виникає анемія.

Зміст Омега 3

У насінні чиа міститься велика кількість Омега 3. Ця речовина дуже добре впливає на наш профіль холестерину. При зниженні поганого холестерину підвищується рівень "хорошого" холестерину.

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Насіння чіа. Фото: Freepik

Як правильно вживати насіння чиа

У насіння чиа дуже щільна оболонка, тому, якщо їх просто їсти ложкою, перетравлюватися вони будуть не дуже добре. Щоб усі цінні речовини з насіння засвоювалися, необхідно їх перемолоти. Також їх можна замочувати у окропі, або можна замочувати у молоці чи йогурті. Насіння чиа можна додавати у випічку.

Раніше ми писали, що буде, якщо їсти гречку щодня — користь та шкода.

Ще ми писали чим корисний булгур і як правильно його готувати.

лайфхаки
вітаміни
омега 3
мінерал
насіння чиа

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