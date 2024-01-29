Скільки солі можна їсти за день

Додавання солі. Фото: Freepik

Вважають, що надмірне вживання солі шкодить нашому здоров'ю. Але низьке споживання солі може скоротити тривалість життя.

Про це на своєму YouTube каналі розповів Doctorpetrik.

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ВООЗ рекомендує вживати не більше 2 грамів натрію на добу, в перерахунку на звичайну сіль, це 5 грамів. Відповідно до цих рекомендацій працюють лікарі у всьому світі. Довгий час вважалося, що людині достатньо тієї солі, яку вона вживає із звичайними харчовими продуктами.

Чому їсти багато солі шкідливо

Справа в тому, що високе споживання солі пов'язане із підвищенням артеріального тиску. Це дійсно давно доведений факт, оскільки натрій, що міститься в солі, сприяє затримці рідини в організмі, збільшенню викиду адреналіну та норадреналіну і відповідно при цьому збільшується обсяг циркулюючої рідини, так і звужуються судини. Тому людям, які страждають на гіпертонію, завжди рекомендують знизити споживання солі.

Сіль та м'ясо. Фото: Freepik

Якщо їсти менше солі, це призведе до того, що у людей не підвищуватиметься тиск, а отже зникнуть ризики розвитку гіпертонічної хвороби та ризики розвитку серцево-судинних захворювань. Таким чином, це продовжить життя.

Цікавий факт про японців

Наприклад жителі Японії вживають велику кількість солі, набагато більше, ніж жителі інших країн, але при цьому мають більш високу тривалість життя, і частота захворювань серцево-судинної системи також менша. Існує певна прогалина, чи є зв'язок між споживанням солі та підвищеним артеріальним тиском доведений, то зв'язок між споживанням солі та смертністю від серцево-судинних захворювань — це умоглядна гіпотеза, як пояснює доктор Михайло Петрик.

Дослідження щодо споживання солі

У доказовій медицині все потрібно перевіряти. Була спроба простежити за великою кількістю людей і пов'язати вживання солі з розвитком гіпертонії та ризиком виникнення серцево-судинних захворювань. Таке дослідження існує, у ньому бере участь близько 225 тисяч людей із 27 країн.

Приготування їжі. Фото: Freepik

Буквально нещодавно, у 2018 році, у журналі The Lancet, було опубліковано проміжні дані. Ці дані викликали шквал критики багатьох знаменитих кардіологічних асоціацій. Проте дані збиралаися з 151 тисячі осіб, це люди від 35 до 75 років, абсолютно здорові.

Спостереження здійснювалося протягом 8 років. Механізм дослідження був такий, що збирали середню порцію сечі один раз на добу і за певною формою обчислювали кількість натрію, який людина виділяє.

Людей розбили на три групи. З'ясувалося, що у першій групі споживання солі було 10,1 грамів на добу, у другій групі 11,75 грамів, а у третій групі 14,38 грамів.

У першій групі було вище від смертельних випадків від серцево-судинних захворювань. У другій групі жодного зв'язку між вживанням солі та захворюваннями серцево-судинної системи не було виявлено. У третій групі відмічено слабке збільшення частоти серцево-судинних захворювань.

Таким чином, низьке споживання солі призводило до збільшення виникнення серцево-судинних захворювань, середнє споживання солі видавало найнижчу смертність, а високе трохи збільшувало кількість серцево-судинних захворювань. Ці дослідження проводилися на людях, у яких не було проблем зі здоров'ям.

При цьому вважається, що зниження концентрації натрію в крові викликає активізацію клітин нирок, які виробляють ренін. Ренін це фермент, який впливає на білок, що виробляється у печінці. Він циркулює у крові у неактивному вигляді.

Як тільки ми активували ренін натрієм, він відразу ж запускає певні процеси в організмі, що призводять до зміни судин. Саме тому зниження споживання солі парадоксально активізує цю систему, що може спричинити виникнення хвороб серцево-судинної системи.

Таким чином, вживання солі менше 5 грамів на добу можуть привнести ризики для життя.

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