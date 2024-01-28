Лайфхаки від Клопотенка, як приготувати горох — відео рецепт

Як правильно готувати горох — лайфхаки від Клопотенка
Чи є тут ті, хто замочує горох перед приготуванням? Шеф кухар Євген Клопотенко розповів, як правильно й швидко готувати горох.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.
Дуже багато бобових потрібно замочувати. Але шеф-кухар Євген Клопотенко не радить замочувати горох.
Якщо його замочити на ніч, то вранці його можна буде їсти невареним.
Але якщо ви плануєте горох варити, то замочувати не потрібно. Щоб правильно зварити горох, потрібно довести воду до кипіння, води повинно бути в два рази більше.
Додаємо горох в киплячу воду, сіль та варимо протягом 30-40 хвилин на середньому вогні. Якщо ви бажаєте, щоб горох розварився, тоді потрібно варити протягом 50-55 хвилин.
Як зробити пюре з гороху
Для того щоб зробити з гороху пюре, необхідно просто перемолоти розварений горох за допомогою блендера чи товкачки.
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