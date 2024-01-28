Лайфхаки від Клопотенка, як приготувати горох — відео рецепт

Жовтий горох. Фото: YouTube @klopotenko

Чи є тут ті, хто замочує горох перед приготуванням? Шеф кухар Євген Клопотенко розповів, як правильно й швидко готувати горох.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.

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Жовтий та зелений горох. Фото: YouTube @klopotenko

Якщо його замочити на ніч, то вранці його можна буде їсти невареним.

Горох у воді. Фото: YouTube @klopotenko

Але якщо ви плануєте горох варити, то замочувати не потрібно. Щоб правильно зварити горох, потрібно довести воду до кипіння, води повинно бути в два рази більше.

Євген Клопотенко. Фото: YouTube @klopotenko

Додаємо горох в киплячу воду, сіль та варимо протягом 30-40 хвилин на середньому вогні. Якщо ви бажаєте, щоб горох розварився, тоді потрібно варити протягом 50-55 хвилин.

Як зробити пюре з гороху

Для того щоб зробити з гороху пюре, необхідно просто перемолоти розварений горох за допомогою блендера чи товкачки.

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