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Як правильно готувати горох — лайфхаки від Клопотенка

28 січня 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Лайфхаки від Клопотенка, як приготувати горох — відео рецепт
Жовтий горох. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Чи є тут ті, хто замочує горох перед приготуванням? Шеф кухар Євген Клопотенко розповів, як правильно й швидко готувати горох

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko

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Дуже багато бобових потрібно замочувати. Але шеф-кухар Євген Клопотенко не радить замочувати горох. 

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Жовтий та зелений горох. Фото: YouTube @klopotenko

Якщо його замочити на ніч, то вранці його можна буде їсти невареним. 

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Горох у воді. Фото: YouTube @klopotenko

Але якщо ви плануєте горох варити, то замочувати не потрібно. Щоб правильно зварити горох, потрібно довести воду до кипіння, води повинно бути в два рази більше. 

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Євген Клопотенко. Фото: YouTube @klopotenko

Додаємо горох в киплячу воду, сіль та варимо протягом 30-40 хвилин на середньому вогні. Якщо ви бажаєте, щоб горох розварився, тоді потрібно варити протягом 50-55 хвилин. 

Як зробити пюре з гороху

Для того щоб зробити з гороху пюре, необхідно просто перемолоти розварений горох за допомогою блендера чи товкачки. 

Раніше ми писали про корисні властивості гороху — лайфхак, як уникнути здуття живота. 

Також ми писали про антипохмільний курячий суп "кучерявий" за рецептом мами. 

Збережіть рецепт сирного супу, від якого всі в захваті. 

їжа
лайфхаки
горох
Євгеній Клопотенко
шеф-кухар

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