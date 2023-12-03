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Як почистити оселедець швидко і без кісток за одну хвилину — перевірено роками

3 грудня 2023 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як почистити оселедець.
Шматочки оселедця. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей спосіб очищення оселедця справді найшвидший і дуже зручний. Перепробувавши безліч варіантів, все одно переконуватиметеся, що цей спосіб найзручніший.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

  • оселедець;
  • гострий ніж.

Спосіб приготування

Беремо оселедець, відрізаємо голову і розрізаємо живіт. Виймаємо всі нутрощі.

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Нутрощі оселедця. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Дощечку перед цим можна обернути в харчову плівку або пакет, таким чином, після першого етапу його можна просто зняти і дощечка буде чистою.

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Пластиковий пакет. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім потрібно оселедця добре промити під холодною водою.

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Хребет риби. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Вказівним пальцем виймаємо реберця та хребет.

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Хребет риби. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Спочатку тягнемо з одного боку, потім з іншого, таким чином повністю видаляємо хребет.

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Філе риби. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Відрізаємо хвіст. У частині хвоста може залишитися кілька кісточок, які легко дістати.

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Шкіра риби. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ножем видаляємо чорну плівку та плавці.

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Філе риби. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Тепер обережно пальцями зриваємо шкірку з оселедця. Саме наприкінці найзручніше знімати шкіру.

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Шматочки риби. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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