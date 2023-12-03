Як почистити оселедець швидко і без кісток за одну хвилину — перевірено роками
Цей спосіб очищення оселедця справді найшвидший і дуже зручний. Перепробувавши безліч варіантів, все одно переконуватиметеся, що цей спосіб найзручніший.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- оселедець;
- гострий ніж.
Спосіб приготування
Беремо оселедець, відрізаємо голову і розрізаємо живіт. Виймаємо всі нутрощі.
Дощечку перед цим можна обернути в харчову плівку або пакет, таким чином, після першого етапу його можна просто зняти і дощечка буде чистою.
Потім потрібно оселедця добре промити під холодною водою.
Вказівним пальцем виймаємо реберця та хребет.
Спочатку тягнемо з одного боку, потім з іншого, таким чином повністю видаляємо хребет.
Відрізаємо хвіст. У частині хвоста може залишитися кілька кісточок, які легко дістати.
Ножем видаляємо чорну плівку та плавці.
Тепер обережно пальцями зриваємо шкірку з оселедця. Саме наприкінці найзручніше знімати шкіру.
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