Як почистити оселедець.

Шматочки оселедця. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Цей спосіб очищення оселедця справді найшвидший і дуже зручний. Перепробувавши безліч варіантів, все одно переконуватиметеся, що цей спосіб найзручніший.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

оселедець;

гострий ніж.

Спосіб приготування

Беремо оселедець, відрізаємо голову і розрізаємо живіт. Виймаємо всі нутрощі.

Нутрощі оселедця. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Дощечку перед цим можна обернути в харчову плівку або пакет, таким чином, після першого етапу його можна просто зняти і дощечка буде чистою.

Пластиковий пакет. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім потрібно оселедця добре промити під холодною водою.

Хребет риби. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Вказівним пальцем виймаємо реберця та хребет.

Хребет риби. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Спочатку тягнемо з одного боку, потім з іншого, таким чином повністю видаляємо хребет.

Філе риби. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Відрізаємо хвіст. У частині хвоста може залишитися кілька кісточок, які легко дістати.

Шкіра риби. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ножем видаляємо чорну плівку та плавці.

Філе риби. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Тепер обережно пальцями зриваємо шкірку з оселедця. Саме наприкінці найзручніше знімати шкіру.

Шматочки риби. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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