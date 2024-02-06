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Як ідеально приготувати зелену гречку — поради від Клопотенка

6 лютого 2024 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Клопотенко розповыв, як варити зелену гречку — відео рецепт
Зелена гречка. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Часто виникає питання, скільки варити зелену гречку, щоб вона нарешті вийшла розсипчастою та не склеювалася. Зелена гречка вийде ідеальною, якщо дотримуватися порад від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko

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Вам знадобиться: 

  • зелена гречка; 
  • сіль. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно промити зелену гречку та залити водою, залишити на ніч. 

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Зелена гречка. Фото: YouTube @klopotenko

Після того, як гречка настоялася її потрібно процідити. 

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Євген Клопотенко. Фото: YouTube @klopotenko

На 100 грамів сухої гречки беремо 500 мл гарячої води, додаємо сіль.

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Зелена гречка. Фото: YouTube @klopotenko

Накриваємо кришкою та залишаємо на 30 хвилин. 

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Зелена гречка. Фото: YouTube @klopotenko

Процідити гречку й можна подавати. За бажанням можна додати вершкове або рослинне масло. 

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Зелена гречка. Фото: YouTube @klopotenko

Раніше ми писали, як правильно готувати горох — лайфхаки від Клопотенка. 

Також ми писали, що Клопотенко розповів, як готувати соковите та ніжне куряче філе

Ще Клопотенко показав, як ідеально смажити яйця

Євген Клопотенко
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