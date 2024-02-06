Клопотенко розповыв, як варити зелену гречку — відео рецепт

Як ідеально приготувати зелену гречку — поради від Клопотенка
Часто виникає питання, скільки варити зелену гречку, щоб вона нарешті вийшла розсипчастою та не склеювалася. Зелена гречка вийде ідеальною, якщо дотримуватися порад від шеф-кухаря Євгена Клопотенка.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.
Вам знадобиться:
- зелена гречка;
- сіль.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно промити зелену гречку та залити водою, залишити на ніч.
Після того, як гречка настоялася її потрібно процідити.
На 100 грамів сухої гречки беремо 500 мл гарячої води, додаємо сіль.
Накриваємо кришкою та залишаємо на 30 хвилин.
Процідити гречку й можна подавати. За бажанням можна додати вершкове або рослинне масло.
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