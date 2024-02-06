Клопотенко розповыв, як варити зелену гречку — відео рецепт

Зелена гречка. Фото: YouTube @klopotenko

Часто виникає питання, скільки варити зелену гречку, щоб вона нарешті вийшла розсипчастою та не склеювалася. Зелена гречка вийде ідеальною, якщо дотримуватися порад від шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.

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Вам знадобиться:

зелена гречка;

сіль.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно промити зелену гречку та залити водою, залишити на ніч.

Зелена гречка. Фото: YouTube @klopotenko

Після того, як гречка настоялася її потрібно процідити.

Євген Клопотенко. Фото: YouTube @klopotenko

На 100 грамів сухої гречки беремо 500 мл гарячої води, додаємо сіль.

Зелена гречка. Фото: YouTube @klopotenko

Накриваємо кришкою та залишаємо на 30 хвилин.

Зелена гречка. Фото: YouTube @klopotenko

Процідити гречку й можна подавати. За бажанням можна додати вершкове або рослинне масло.

Зелена гречка. Фото: YouTube @klopotenko

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