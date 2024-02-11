Смачний яблучний пиріг з сиром — покроковий рецепт з фото та відео

Яблучний пиріг на сирному тісті без цукру
Спробуйте приготувати яблучний пиріг за цим рецептом. Він готується на основі сиру та чудово підійде для тих, хто стежить за своєю фігурою.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачного Борщу та до борщу.
Вам знадобиться:
- сир 400 г;
- борошно 100 г;
- вершкове масло 30 г;
- сіль;
- розпушувач тіста 1 ч. л;
- яйце 2 шт.
Для начинки:
- яблука (кислосолодких сортів) 4-5 шт;
- кориця, горіхи, кокосова стружка до смаку.
Спосіб приготування
Замісити тісто. Усі інгредієнти для тіста з'єднати та перебити блендером.
Тісто викласти у форму та розрівняти.
Яблука очистити та нарізати на часточки.
Сформувати пиріг. На тісто у формі викласти яблучні часточки, трохи втиснути їх у тісто.
Верх пирога посипати корицею. За бажанням можна посипати кокосовою стружкою та дрібними горіхами.
Випікати пиріг 40 хвилин|мінути| при температурі 180 °C.
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