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Яблучний пиріг на сирному тісті без цукру

11 лютого 2024 09:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачний яблучний пиріг з сиром — покроковий рецепт з фото та відео
Яблучний пиріг. Фото: YouTube @user-Tetiana88
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Спробуйте приготувати яблучний пиріг за цим рецептом. Він готується на основі сиру та чудово підійде для тих, хто стежить за своєю фігурою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачного Борщу та до борщу.

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Вам знадобиться:

  • сир 400 г;
  • борошно 100 г;
  • вершкове масло 30 г;
  • сіль;
  • розпушувач тіста 1 ч. л;
  • яйце 2 шт.

Для начинки:

  • яблука (кислосолодких сортів) 4-5 шт;
  • кориця, горіхи, кокосова стружка до смаку.

Спосіб приготування

Замісити тісто. Усі інгредієнти для тіста з'єднати та перебити блендером.

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Сир і яйця. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Тісто викласти у форму та розрівняти.

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Сирне тісто. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Яблука очистити та нарізати на часточки.

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Частки яблук. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Сформувати пиріг. На тісто у формі викласти яблучні часточки, трохи втиснути їх у тісто.

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Пиріг з яблуками. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Верх пирога посипати корицею. За бажанням можна посипати кокосовою стружкою та дрібними горіхами.

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Пиріг з яблуками. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Випікати пиріг 40 хвилин|мінути| при температурі 180 °C.

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