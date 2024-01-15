Смачна українська страва з буряка — відео рецепт

Євген Клопотенко. Фото: YouTube @klopotenko

Шеф-кухар Євген Клопотенко запропонував приготувати гратен, але не класичний з картоплею, а з буряка на український лад. Страва доповнюється соусом бешамель та сиром.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.

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Вам знадобиться:

буряк 7 середніх штук;

перець чилі мелений 1 ч.л;

олія 7 ст.л.

Для соусу Бешамель:

вершкове масло 50 г;

борошно 50 г;

молоко 500 мл;

мускатний горіх 1 дрібка;

сіль;

твердий сир 150 г.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно запекти буряки в духовці.

Буряк на фользі. Фото: YouTube @klopotenko

Кожний буряк окремо замотати в фольгу та запікати при 180°С протягом 60 хвилин.

Буряк в духовці. Фото: YouTube @klopotenko

Тим часом приготуємо соус бешамель. Для цього потрібно трохи підсмажити борошно, додати молоко та варити, постійно помішуючи.

Приготування соусу. Фото: YouTube @klopotenko

До соуса додємо сіль та мускатний горіх. В кінці додаємо твердий сир та знімаємо з вогню.

Мускатний горіх. Фото: YouTube @klopotenko

Буряки потрібно нарізати кружальцями.

Нарізані буряки. Фото: YouTube @klopotenko

Складаємо буряки у форму для запікання, додаємо соус. Робимо так декілька шарів.

Буряки та соус. Фото: YouTube @klopotenko

Останнім шаром додаємо твердий тертий сир.

Додавання сиру. Фото: YouTube @klopotenko

Запікати при 180°С протягом 25 хвилин.

Гратен з буряками. Фото: YouTube @klopotenko

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