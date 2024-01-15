Смачна українська страва з буряка — відео рецепт

Гратен із буряка з соусом бешамель — смачне відкриття від Клопотенка
Шеф-кухар Євген Клопотенко запропонував приготувати гратен, але не класичний з картоплею, а з буряка на український лад. Страва доповнюється соусом бешамель та сиром.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.
Вам знадобиться:
- буряк 7 середніх штук;
- перець чилі мелений 1 ч.л;
- олія 7 ст.л.
Для соусу Бешамель:
- вершкове масло 50 г;
- борошно 50 г;
- молоко 500 мл;
- мускатний горіх 1 дрібка;
- сіль;
- твердий сир 150 г.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно запекти буряки в духовці.
Кожний буряк окремо замотати в фольгу та запікати при 180°С протягом 60 хвилин.
Тим часом приготуємо соус бешамель. Для цього потрібно трохи підсмажити борошно, додати молоко та варити, постійно помішуючи.
До соуса додємо сіль та мускатний горіх. В кінці додаємо твердий сир та знімаємо з вогню.
Буряки потрібно нарізати кружальцями.
Складаємо буряки у форму для запікання, додаємо соус. Робимо так декілька шарів.
Останнім шаром додаємо твердий тертий сир.
Запікати при 180°С протягом 25 хвилин.
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