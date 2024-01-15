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Гратен із буряка з соусом бешамель — смачне відкриття від Клопотенка

15 січня 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачна українська страва з буряка — відео рецепт
Євген Клопотенко. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Шеф-кухар Євген Клопотенко запропонував приготувати гратен, але не класичний з картоплею, а з буряка на український лад. Страва доповнюється соусом бешамель та сиром.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko

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Вам знадобиться: 

  • буряк 7 середніх штук;
  • перець чилі мелений 1 ч.л;
  • олія 7 ст.л.

Для соусу Бешамель:

  • вершкове масло 50 г;
  • борошно 50 г;
  • молоко 500 мл;
  • мускатний горіх 1 дрібка;
  • сіль;
  • твердий сир 150 г. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно запекти буряки в духовці. 

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Буряк на фользі. Фото: YouTube @klopotenko

Кожний буряк окремо замотати в фольгу та запікати при 180°С протягом 60 хвилин. 

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Буряк в духовці. Фото: YouTube @klopotenko

Тим часом приготуємо соус бешамель. Для цього потрібно трохи підсмажити борошно, додати молоко та варити, постійно помішуючи. 

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Приготування соусу. Фото: YouTube @klopotenko

До соуса додємо сіль та мускатний горіх. В кінці додаємо твердий сир та знімаємо з вогню. 

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Мускатний горіх. Фото: YouTube @klopotenko

Буряки потрібно нарізати кружальцями. 

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Нарізані буряки. Фото: YouTube @klopotenko

Складаємо буряки у форму для запікання, додаємо соус. Робимо так декілька шарів.

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Буряки та соус. Фото: YouTube @klopotenko

Останнім шаром додаємо твердий тертий сир. 

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Додавання сиру. Фото: YouTube @klopotenko

Запікати при 180°С протягом 25 хвилин. 

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Гратен з буряками. Фото: YouTube @klopotenko

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Євген Клопотенко
лайфхаки
рецепти
Українська кухня
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буряк

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