Дуже смачні голубці із квашеної капусти — відео рецепт

Голубці у квашеній капусті. Фото: Freepik

Рецепт дуже смачних голубців. Вони відрізняються тим, що ви можете вибрати начинку з будь-якого м'яса та додати рис, гречку чи булгур. Також ці голубці готуються з листя квашеної капусти.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пані Сосницька.

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Вам знадобиться:

400 г м'яса (яловичина, свинина, птах на вибір);

100 г крупи (рис, булгур, гречка на вибір);

цибуля;

морква;

спеції за смаком;

сіль, цукор, перець;

томат;

томатна паста;

рослинна олія;

1 яйце;

капустяні листи.

Спосіб приготування

Спершу необхідно приготувати фарш. М'ясо перекрутіть на м'ясорубці

Рис та фарш. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Відваріть крупу та додайте до фаршу.

Цибуля і морква. Фото: YouTube @pani_sosnytska

У фарш вбийте 1 сире яйце, посоліть і перемішайте.

Соус для голубців Фото: YouTube @pani_sosnytska

Цибулю і моркву подрібніть ножем і обсмажте на олії до готовності. В овочі влийте томат (томатний сік, свіжий помідор протертий), додайте 1 ст.л томатної пасти і трохи кип'яченої води, додайте спеції за смаком, сіль, цукор і тушкуйте підливу до готовності. Збийте підливу у блендері.

Голубці із начинкою. Фото: YouTube @pani_sosnytska

З капустяного листа та фаршу сформуйте голубці.

Голубці на сковороді. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Обсмажте голубці на олії з двох сторін до золотистої скоринки.

Голубці у соусі. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Викладіть обсмажені голубці у форму для запікання, залийте соусом і поставте в духовку на 150°С на 2,5 години, щоб капуста стала м'яка. Голубці готові.

Готовий голубець. Фото: YouTube @pani_sosnytska

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