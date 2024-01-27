Дуже смачні голубці із квашеної капусти — відео рецепт

Голубці у квашеній капусті — незвичайна начинка здивує вас
Рецепт дуже смачних голубців. Вони відрізняються тим, що ви можете вибрати начинку з будь-якого м'яса та додати рис, гречку чи булгур. Також ці голубці готуються з листя квашеної капусти.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пані Сосницька.
Вам знадобиться:
- 400 г м'яса (яловичина, свинина, птах на вибір);
- 100 г крупи (рис, булгур, гречка на вибір);
- цибуля;
- морква;
- спеції за смаком;
- сіль, цукор, перець;
- томат;
- томатна паста;
- рослинна олія;
- 1 яйце;
- капустяні листи.
Спосіб приготування
Спершу необхідно приготувати фарш. М'ясо перекрутіть на м'ясорубці
Відваріть крупу та додайте до фаршу.
У фарш вбийте 1 сире яйце, посоліть і перемішайте.
Цибулю і моркву подрібніть ножем і обсмажте на олії до готовності. В овочі влийте томат (томатний сік, свіжий помідор протертий), додайте 1 ст.л томатної пасти і трохи кип'яченої води, додайте спеції за смаком, сіль, цукор і тушкуйте підливу до готовності. Збийте підливу у блендері.
З капустяного листа та фаршу сформуйте голубці.
Обсмажте голубці на олії з двох сторін до золотистої скоринки.
Викладіть обсмажені голубці у форму для запікання, залийте соусом і поставте в духовку на 150°С на 2,5 години, щоб капуста стала м'яка. Голубці готові.
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