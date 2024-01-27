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Голубці у квашеній капусті — незвичайна начинка здивує вас

27 січня 2024 09:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачні голубці із квашеної капусти — відео рецепт
Голубці у квашеній капусті. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт дуже смачних голубців. Вони відрізняються тим, що ви можете вибрати начинку з будь-якого м'яса та додати рис, гречку чи булгур. Також ці голубці готуються з листя квашеної капусти.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пані Сосницька.

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Вам знадобиться:

  • 400 г м'яса (яловичина, свинина, птах на вибір);
  • 100 г крупи (рис, булгур, гречка на вибір);
  • цибуля;
  • морква;
  • спеції за смаком;
  • сіль, цукор, перець;
  • томат;
  • томатна паста;
  • рослинна олія;
  • 1 яйце;
  • капустяні листи.

Спосіб приготування

Спершу необхідно приготувати фарш. М'ясо перекрутіть на м'ясорубці

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Рис та фарш. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Відваріть крупу та додайте до фаршу.

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Цибуля і морква. Фото: YouTube @pani_sosnytska

У фарш вбийте 1 сире яйце, посоліть і перемішайте.

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Соус для голубців Фото: YouTube @pani_sosnytska

Цибулю і моркву подрібніть ножем і обсмажте на олії до готовності. В овочі влийте томат (томатний сік, свіжий помідор протертий), додайте 1 ст.л томатної пасти і трохи кип'яченої води, додайте спеції за смаком, сіль, цукор і тушкуйте підливу до готовності. Збийте підливу у блендері.

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Голубці із начинкою. Фото: YouTube @pani_sosnytska

З капустяного листа та фаршу сформуйте голубці.

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Голубці на сковороді. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Обсмажте голубці на олії з двох сторін до золотистої скоринки.

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Голубці у соусі. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Викладіть обсмажені голубці у форму для запікання, залийте соусом і поставте в духовку на 150°С на 2,5 години, щоб капуста стала м'яка. Голубці готові.

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Готовий голубець. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Раніше ми писали про рецепт голубців з тертою картоплею.

Також ми писали про польську автентичну страву — "картопляне лежання".

Ще ми писали про рецепт вареників із картоплею з ідеальним тестом.

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лайфхаки
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Українська кухня
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голубці

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