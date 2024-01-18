Прості поради, як правильно квасити капусту

Квашена капуста. Фото: Freepik

Іноді трапляється, що квашена капуста не виходить. Таке трапляється з новачками, які роблять це вперше. Ми розповімо про найпоширеніші помилки.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Найпоширеніші помилки при квашенні капусти

Для початку потрібно правильно вибрати капусту. Не всі сорти капусти підходять для квашення. Для квашення потрібно вибирати середньостиглі сорти, пізні сорти також можна квасити, але у січні. Вся річ у тому, що пізньостиглі повинні полежати якийсь час, щоб накопичити необхідні цукри.

Квашена капуста. Фото: Freepik

Коли купуватимете капусту для квашення, потрібно звернути увагу на те, щоб листя було товсте і м'ясисте. Капуста з тонким листям для квашення не підійде. Також для квашення не підійде капуста із зеленим листям зверху.

Що робити з капустою у якої тонке листя

У такому разі, коли ви порубаєте капусту, соку виділиться мало. Тоді необхідно трохи долити води та додати цукру чи меду.

Як зберігати капусту

Якщо у вас немає можливості зберігати велику кількість квашеної капусти в холодному місці, тоді краще квасити потроху.

Як правильно накладати капусту в банку

Капусту потрібно укладати в банку дуже щільно. Також потрібно звернути увагу на те, щоб верхня частина капусти при квашенні була повністю покрита соком.

Квашена капуста та вареники. Фото: Freepik

На капусту під час квашення потрібно обов'язково поставити невеликий гніт, щоб була гарантія того, що вся капуста в соку.

Випускати вуглекислий газ при квашенні

При бродінні виділяється вуглекислий газ. Цей газ має виходити, оскільки він пригальмовує бродіння та створює неприємний запах. Щоб цього запобігти, кожен день потрібно проколювати капусту до дна, це можна зробити за допомогою дерев'яного або металевого предмета.

Скільки потрібно солі для квашення капусти

В ідеалі солі має бути 2% від усієї сировини. Якщо у вас, наприклад, вийшло капусти три кілограми, тоді вам знадобиться 6 г солі. Смак нормальної просоленої капусти має нагадувати трохи пересолений салат.

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