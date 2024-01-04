Дуже смачний та простий салат з пекінської капусти — відео рецепт

Салат з пекінської капусти. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Такий простий салат з пекінської капусти виходить дуже смачним. Він готується швидко та з простих інгредієнтів. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food с Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

350 г пекінської капусти;

200 г крабових паличок;

150 г зеленого горошку;

1 жовтий солодкий перець;

1 червона цибулина;

3 ст. л. йогурту;

2 ч. л. французької гірчиці;

сіль, перець.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати пекінську капусту. Краще використовувати тільки зелену частину.

Пекінська капуста. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Потім потрібно нарізати червону цибулю. За бажанням її можна трохи промаринувати з цукром, сіллю та оцтом.

Червона цибуля. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Потім потрібно нарізати солодкий перець соломкою.

Солодкий перець. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Додаємо консервований горошок та нарізані крабові палички.

Консервований горошок. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Тепер потрібно приготувати соус. Для цього до йогурту додаємо французьку гірчицю, сіль та перець.

Приготування заправки. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Заправляємо салат заправкою та можна подавати до столу.

Готовий салат. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Раніше ми писали про особливості пекінської капусти, про її користь і шкоду.

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