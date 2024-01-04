Дуже смачний та простий салат з пекінської капусти — відео рецепт

Геніальний салат з пекінської капусти
Такий простий салат з пекінської капусти виходить дуже смачним. Він готується швидко та з простих інгредієнтів. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food с Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- 350 г пекінської капусти;
- 200 г крабових паличок;
- 150 г зеленого горошку;
- 1 жовтий солодкий перець;
- 1 червона цибулина;
- 3 ст. л. йогурту;
- 2 ч. л. французької гірчиці;
- сіль, перець.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати пекінську капусту. Краще використовувати тільки зелену частину.
Потім потрібно нарізати червону цибулю. За бажанням її можна трохи промаринувати з цукром, сіллю та оцтом.
Потім потрібно нарізати солодкий перець соломкою.
Додаємо консервований горошок та нарізані крабові палички.
Тепер потрібно приготувати соус. Для цього до йогурту додаємо французьку гірчицю, сіль та перець.
Заправляємо салат заправкою та можна подавати до столу.
Раніше ми писали про особливості пекінської капусти, про її користь і шкоду.
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