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Геніальний салат з пекінської капусти

4 січня 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачний та простий салат з пекінської капусти — відео рецепт
Салат з пекінської капусти. Фото: YouTube @simplefoodrecipe
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такий простий салат з пекінської капусти виходить дуже смачним. Він готується швидко та з простих інгредієнтів. Обов'язково спробуйте приготувати. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food с Юлією Шевчук

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Вам знадобиться: 

  • 350 г пекінської капусти;
  • 200 г крабових паличок;
  • 150 г зеленого горошку;
  • 1 жовтий солодкий перець;
  • 1 червона цибулина;
  • 3 ст. л. йогурту;
  • 2 ч. л. французької гірчиці;
  • сіль, перець.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати пекінську капусту. Краще використовувати тільки зелену частину. 

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Пекінська капуста. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Потім потрібно нарізати червону цибулю. За бажанням її можна трохи промаринувати з цукром, сіллю та оцтом. 

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Червона цибуля. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Потім потрібно нарізати солодкий перець соломкою. 

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Солодкий перець. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Додаємо консервований горошок та нарізані крабові палички. 

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Консервований горошок. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Тепер потрібно приготувати соус. Для цього до йогурту додаємо французьку гірчицю, сіль та перець. 

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Приготування заправки. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Заправляємо салат заправкою та можна подавати до столу. 

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Готовий салат. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Раніше ми писали про особливості пекінської капусти, про її користь і шкоду.

Також радимо ознайомитися з рецептом салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися. 

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