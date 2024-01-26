Як приготувати галету з грушею — відео рецепт

Фаворит випічки — галета з грушею, горіхами та дор блю
Така галета стане одним із улюблених видів випічки, а з грушею це явний фаворит. Беріть борошно твердих сортів, щоб зберегти форму і не виділялося багато соку під час випікання.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- борошно — 200 г;
- масло вершкове — 100 г;
- цукор — 2 ст.л.;
- крижана вода — 3 ст.л.;
- дрібка солі.
Для начинки:
- груша — 2 шт.;
- блакитний сир — 80 г;
- фундук чи інші горіхи — 50 г;
- рукола — 80 г;
- пудра для посипання.
Спосіб приготування
Змішати борошно, цукор та сіль. Додати нарізане шматочками масло і воду, добре перемішати руками.
Зліпити кулю, покласти в пакет і холодильник на 20 хвилин.
Тісто розкотати у велике коло на пергаменті, перекласти на деко.
Накришіть половину сиру і товчених горіхів. Грушу розрізати навпіл, попередньо видаливши серцевину.
Нарізати впоперек і викласти на тісто, відступаючи 3-4 см від краю.
Загортаємо вільні краї тіста на начинку, роблячи складочки. Випікати при 180°С протягом 30-40 хвилин, через 20 хвилин додати залишок сиру.
Готову галету посипати залишком товчених горіхів та пудрою. Дати трохи охолонути, додати вимиту та висушену руколу.
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