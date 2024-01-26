Як приготувати галету з грушею — відео рецепт

Галети з грушею. Фото: YouTube @evadaren

Така галета стане одним із улюблених видів випічки, а з грушею це явний фаворит. Беріть борошно твердих сортів, щоб зберегти форму і не виділялося багато соку під час випікання.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

борошно — 200 г;

масло вершкове — 100 г;

цукор — 2 ст.л.;

крижана вода — 3 ст.л.;

дрібка солі.

Для начинки:

груша — 2 шт.;

блакитний сир — 80 г;

фундук чи інші горіхи — 50 г;

рукола — 80 г;

пудра для посипання.

Спосіб приготування

Змішати борошно, цукор та сіль. Додати нарізане шматочками масло і воду, добре перемішати руками.

Додавання борошна. Фото: YouTube @evadaren

Зліпити кулю, покласти в пакет і холодильник на 20 хвилин.

Приготування тіста. Фото: YouTube @evadaren

Тісто розкотати у велике коло на пергаменті, перекласти на деко.

Шматочки грушки. Фото: YouTube @evadaren

Накришіть половину сиру і товчених горіхів. Грушу розрізати навпіл, попередньо видаливши серцевину.

Начинка для галети. Фото: YouTube @evadaren

Нарізати впоперек і викласти на тісто, відступаючи 3-4 см від краю.

Приготування галети. Фото: YouTube @evadaren

Загортаємо вільні краї тіста на начинку, роблячи складочки. Випікати при 180°С протягом 30-40 хвилин, через 20 хвилин додати залишок сиру.

Готова галета. Фото: YouTube @evadaren

Готову галету посипати залишком товчених горіхів та пудрою. Дати трохи охолонути, додати вимиту та висушену руколу.

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