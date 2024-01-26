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Фаворит випічки — галета з грушею, горіхами та дор блю

26 січня 2024 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати галету з грушею — відео рецепт
Галети з грушею. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Така галета стане одним із улюблених видів випічки, а з грушею це явний фаворит. Беріть борошно твердих сортів, щоб зберегти форму і не виділялося багато соку під час випікання.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • борошно — 200 г;
  • масло вершкове — 100 г;
  • цукор — 2 ст.л.;
  • крижана вода — 3 ст.л.;
  • дрібка солі.

Для начинки:

  • груша — 2 шт.;
  • блакитний сир — 80 г;
  • фундук чи інші горіхи — 50 г;
  • рукола — 80 г;
  • пудра для посипання.

Спосіб приготування

Змішати борошно, цукор та сіль. Додати нарізане шматочками масло і воду, добре перемішати руками.

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Додавання борошна. Фото: YouTube @evadaren

Зліпити кулю, покласти в пакет і холодильник на 20 хвилин.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @evadaren

Тісто розкотати у велике коло на пергаменті, перекласти на деко.

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Шматочки грушки. Фото: YouTube @evadaren

Накришіть половину сиру і товчених горіхів. Грушу розрізати навпіл, попередньо видаливши серцевину.

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Начинка для галети. Фото: YouTube @evadaren

Нарізати впоперек і викласти на тісто, відступаючи 3-4 см від краю.

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Приготування галети. Фото: YouTube @evadaren

Загортаємо вільні краї тіста на начинку, роблячи складочки. Випікати при 180°С протягом 30-40 хвилин, через 20 хвилин додати залишок сиру.

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Готова галета. Фото: YouTube @evadaren

Готову галету посипати залишком товчених горіхів та пудрою. Дати трохи охолонути, додати вимиту та висушену руколу.

Раніше ми писали про найпростіший рецепт легендарного львівського сирника.

Також ми писали про давній медовик за рецептом бабусі.

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