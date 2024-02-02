Простий рецепт фаршированих перців – відео

Фаршировані перці — найпростіший і найсмачніший рецепт
Це рецепт дуже смачних фаршированих перців із фаршем та рисом. Готується швидко та смачно, обов'язково спробуйте.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- рис 100 г;
- фарш 500 г;
- морква 1 шт;
- цибуля 2 шт. (середні за розміром);
- часник 2 зубчики;
- перець 8-10 шт;
- вода 100 г;
- томатний сік 400 г (додати трохи цукру, щоб збалансувати кислоту томатного соку);
- сіль за смаком;
- чорний мелений перець за смаком;
- лавровий лист 1 шт.
Спосіб приготування
Залити рис водою та відварити до напівготовності. На 1 частину рису додати 2 частини води та варити 10 хвилин після закипання.
Натерти моркву на тертці. Цибулю дрібно нарізати. Подрібнити 2 зубчики часнику.
Обсмажити цибулю на олії до прозорості. Додати моркву, часник. Обсмажити все разом ще 2-3 хвилини.
Видалити серцевину перцю, очищаємо від насіння всередині.
Перемішати фарш, овочі та відварений рис. Посолити і поперчити до смаку. Додати воду та знову добре перемішати.
Нафарширувати перці. Укласти перці в каструлю.
Посолити томатний сік до смаку, також раджу додати трохи цукру до смаку, щоб збалансувати кислоту томатного соку.
Залити перці томатним соком. Покласти лавровий лист. Накрити кришкою та гасити на невеликому вогні 40-50 хвилин до повної м'якості перцю.
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