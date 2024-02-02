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Фаршировані перці — найпростіший і найсмачніший рецепт

2 лютого 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Простий рецепт фаршированих перців – відео
Фарширований перець. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це рецепт дуже смачних фаршированих перців із фаршем та рисом. Готується швидко та смачно, обов'язково спробуйте.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • рис 100 г;
  • фарш 500 г;
  • морква 1 шт;
  • цибуля 2 шт. (середні за розміром);
  • часник 2 зубчики;
  • перець 8-10 шт;
  • вода 100 г;
  • томатний сік 400 г (додати трохи цукру, щоб збалансувати кислоту томатного соку);
  • сіль за смаком;
  • чорний мелений перець за смаком;
  • лавровий лист 1 шт.

Спосіб приготування

Залити рис водою та відварити до напівготовності. На 1 частину рису додати 2 частини води та варити 10 хвилин після закипання.

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Приготування фаршу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натерти моркву на тертці. Цибулю дрібно нарізати. Подрібнити 2 зубчики часнику.

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Фарш та рис. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обсмажити цибулю на олії до прозорості. Додати моркву, часник. Обсмажити все разом ще 2-3 хвилини.

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Морква та цибуля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Видалити серцевину перцю, очищаємо від насіння всередині.

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Фарш із рисом. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемішати фарш, овочі та відварений рис. Посолити і поперчити до смаку. Додати воду та знову добре перемішати.

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Перець та фарш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нафарширувати перці. Укласти перці в каструлю.

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Фаршировані перці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посолити томатний сік до смаку, також раджу додати трохи цукру до смаку, щоб збалансувати кислоту томатного соку.

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Фарширований перець. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залити перці томатним соком. Покласти лавровий лист. Накрити кришкою та гасити на невеликому вогні 40-50 хвилин до повної м'якості перцю.

Раніше ми писали про польську автентичну страву — "картопляний лежень".

Ще ми писали про рецепт вареників із картоплею з ідеальним тестом.

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рецепти
кухня
перець
м'ясний фарш
фаршировані перці

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