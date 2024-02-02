Простий рецепт фаршированих перців – відео

Фарширований перець. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Це рецепт дуже смачних фаршированих перців із фаршем та рисом. Готується швидко та смачно, обов'язково спробуйте.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

рис 100 г;

фарш 500 г;

морква 1 шт;

цибуля 2 шт. (середні за розміром);

часник 2 зубчики;

перець 8-10 шт;

вода 100 г;

томатний сік 400 г (додати трохи цукру, щоб збалансувати кислоту томатного соку);

сіль за смаком;

чорний мелений перець за смаком;

лавровий лист 1 шт.

Спосіб приготування

Залити рис водою та відварити до напівготовності. На 1 частину рису додати 2 частини води та варити 10 хвилин після закипання.

Приготування фаршу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натерти моркву на тертці. Цибулю дрібно нарізати. Подрібнити 2 зубчики часнику.

Фарш та рис. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обсмажити цибулю на олії до прозорості. Додати моркву, часник. Обсмажити все разом ще 2-3 хвилини.

Морква та цибуля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Видалити серцевину перцю, очищаємо від насіння всередині.

Фарш із рисом. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемішати фарш, овочі та відварений рис. Посолити і поперчити до смаку. Додати воду та знову добре перемішати.

Перець та фарш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нафарширувати перці. Укласти перці в каструлю.

Фаршировані перці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посолити томатний сік до смаку, також раджу додати трохи цукру до смаку, щоб збалансувати кислоту томатного соку.

Фарширований перець. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залити перці томатним соком. Покласти лавровий лист. Накрити кришкою та гасити на невеликому вогні 40-50 хвилин до повної м'якості перцю.

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