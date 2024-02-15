Як смачно засолити рибу, вона виходить схожою на сало — відео рецепт

Дуже вдалий рецепт малосольної маринованої скумбрії
Риба за цим рецептом виходить дуже смачною, ніжною, слабосолоною та пряною. Крім того, це дуже зручний спосіб, тому що можна зберігати скумбрію в морозилці і діставати при необхідності. Часник у помірній кількості надає оригінального смаку скумбрії, при цьому після заморожування він втрачає свою гостроту.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- скумбрія свіжоморожена 2 шт. (Загальна вага 4 філе 560 г);
- сіль 1 ч.л. (скумбрія виходить малосольна, якщо любите сильніший просол, збільшіть кількість солі);
- цукор 0,5 ч. л;
- лавровий лист 2-4 шт;
- чорний перець 0,5 ч. л;
- коріандр 0,5 ч. л;
- часник 4 зубчики.
Спосіб приготування
Скумбрію помити, видалити голову, хвіст, нутрощі, хребет, ребра та плавці. У нас має вийти 4 філе скумбрії (від 2 риб)
Змішати сіль, цукор, дуже подрібнені лаврові листочки, чорний мелений перець, коріандр.
Посипати філе скумбрії сіллю. Потім посипати зверху подрібненим часником.
Філе скумбрії укласти одне на одного.
Запакувати у харчову плівку. Залишити солитися і маринуватися при кімнатній температурі 3-5 годин або в холодильнику на 10-12 годин. Після посолу покласти скумбрію в морозильну камеру щонайменше на 2 години, щоб вона підмерзла.
Заморожену скумбрію нарізати тонкими скибочками, у замороженому вигляді скумбрію можна дуже тонко нарізати. Дати їй розтанути протягом 15-20 хвилин і можна подавати до столу.
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