Як смачно засолити рибу, вона виходить схожою на сало — відео рецепт

Малосольна скумбрія. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Риба за цим рецептом виходить дуже смачною, ніжною, слабосолоною та пряною. Крім того, це дуже зручний спосіб, тому що можна зберігати скумбрію в морозилці і діставати при необхідності. Часник у помірній кількості надає оригінального смаку скумбрії, при цьому після заморожування він втрачає свою гостроту.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

скумбрія свіжоморожена 2 шт. (Загальна вага 4 філе 560 г);

сіль 1 ч.л. (скумбрія виходить малосольна, якщо любите сильніший просол, збільшіть кількість солі);

цукор 0,5 ч. л;

лавровий лист 2-4 шт;

чорний перець 0,5 ч. л;

коріандр 0,5 ч. л;

часник 4 зубчики.

Спосіб приготування

Скумбрію помити, видалити голову, хвіст, нутрощі, хребет, ребра та плавці. У нас має вийти 4 філе скумбрії (від 2 риб)

Риба скумбрія. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати сіль, цукор, дуже подрібнені лаврові листочки, чорний мелений перець, коріандр.

Сіль та спеції. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посипати філе скумбрії сіллю. Потім посипати зверху подрібненим часником.

Філе риби. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Філе скумбрії укласти одне на одного.

Філе риби. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Запакувати у харчову плівку. Залишити солитися і маринуватися при кімнатній температурі 3-5 годин або в холодильнику на 10-12 годин. Після посолу покласти скумбрію в морозильну камеру щонайменше на 2 години, щоб вона підмерзла.

Готова скумбрія. Філе риби. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Заморожену скумбрію нарізати тонкими скибочками, у замороженому вигляді скумбрію можна дуже тонко нарізати. Дати їй розтанути протягом 15-20 хвилин і можна подавати до столу.

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