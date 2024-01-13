Найпростіший приготування пташиного молока — відео

Торт "пташине молоко". Фото: YouTube @AlinaFooDee

У цьому торті все чудово і дуже збалансовано по смаку. Коржі виходять м'якими та соковитими, їх не потрібно додатково чимось просочувати. А крем на манній крупі вищий за всякі похвали, дуже ніжний і смачний.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться для коржів:

вершкове масло 150 г (можна замінити маргарином);

яйце 4 шт;

борошно пшеничне просіяне 160 г;

цукор 180 г;

какао 3 ч. л. з гіркою;

розпушувач 10 г;

сіль.

Для крему:

молоко 500 мл;

манна крупа 3 ст.л;

масло вершкове 300 г (можна зменшити до 200 г);

цукор 150 г;

ванільний цукор 20 г;

сік 1 маленького лимона.

Для глазурі:

сметану 3 ст.л;

цукор 3 ст.

какао 3 ч. л. з гіркою;

вершкове масло|мастило| 20 г.

Спосіб приготування

Збити вершкове масло кімнатної температури із цукром, щіпкою солі. По одному додати всі яйця, збивати 5 хвилин.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Просіяти борошно з розпушувачем. Тісто розділити або навпіл, або на 2/3 та 1/3. Таким чином у вас вийде або 4, або 3 коржі.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У половину тіста або 2/3 тіста додати какао, решту тіста залишити світлим. Розмішати до однорідності.

Додавання какао. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Форми вистелити пергаментом і змастити вершковим маслом, випікати коржі при 180 ° С 20-25 хвилин до повної готовності. Дати коржам повністю охолонути.

Молоко та манка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нагріти молоко, додати щіпку солі. У гаряче молоко ввести тонким струмком манну крупу, варити до загусання. Готову манну кашу охолодити.

Олія та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Видавити сік із лимона. Збити м'яке вершкове масло з цукром і ванільним цукром. Частинами додати повністю охолоджену манну кашу, постійно збиваючи. Наприкінці додати лимонний сік до смаку.

Приготування глазурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для глазурі змішати всі інгредієнти та проварити до потемніння. Дати їй трохи охолонути.

Шоколадний корж. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Якщо Ви робите торт із 4 коржів, то розріжте шоколадний і світлий корж навпіл, а крем розділіть на 3 частини. Якщо торт із 3 коржів, то розріжте великий шоколадний корж навпіл, а крем розділіть на 2 частини.

Корж та крем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі збираємо торт. Якщо з 4 коржів, то першим йде світлий корж, крем, шоколадний корж, крем, світлий корж, крем, шоколадний крем та глазур.

Білий корж. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Якщо торт буде з 3 коржів: шоколадний корж, крем, світлий корж, крем, шоколадний корж та глазур. Готовий торт дайте 2-3 години постояти в холодильнику.

Шоколадна глазур. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перед подачею дістаньте заздалегідь з холодильника, щоб вершкове масло трохи підтало, тоді крем стане найніжнішим суфле.

Шматочок торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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