Найпростіший приготування пташиного молока — відео

Дуже смачний торт "пташине молоко" з кремом на манці
У цьому торті все чудово і дуже збалансовано по смаку. Коржі виходять м'якими та соковитими, їх не потрібно додатково чимось просочувати. А крем на манній крупі вищий за всякі похвали, дуже ніжний і смачний.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться для коржів:
- вершкове масло 150 г (можна замінити маргарином);
- яйце 4 шт;
- борошно пшеничне просіяне 160 г;
- цукор 180 г;
- какао 3 ч. л. з гіркою;
- розпушувач 10 г;
- сіль.
Для крему:
- молоко 500 мл;
- манна крупа 3 ст.л;
- масло вершкове 300 г (можна зменшити до 200 г);
- цукор 150 г;
- ванільний цукор 20 г;
- сік 1 маленького лимона.
Для глазурі:
- сметану 3 ст.л;
- цукор 3 ст.
- какао 3 ч. л. з гіркою;
- вершкове масло|мастило| 20 г.
Спосіб приготування
Збити вершкове масло кімнатної температури із цукром, щіпкою солі. По одному додати всі яйця, збивати 5 хвилин.
Просіяти борошно з розпушувачем. Тісто розділити або навпіл, або на 2/3 та 1/3. Таким чином у вас вийде або 4, або 3 коржі.
У половину тіста або 2/3 тіста додати какао, решту тіста залишити світлим. Розмішати до однорідності.
Форми вистелити пергаментом і змастити вершковим маслом, випікати коржі при 180 ° С 20-25 хвилин до повної готовності. Дати коржам повністю охолонути.
Нагріти молоко, додати щіпку солі. У гаряче молоко ввести тонким струмком манну крупу, варити до загусання. Готову манну кашу охолодити.
Видавити сік із лимона. Збити м'яке вершкове масло з цукром і ванільним цукром. Частинами додати повністю охолоджену манну кашу, постійно збиваючи. Наприкінці додати лимонний сік до смаку.
Для глазурі змішати всі інгредієнти та проварити до потемніння. Дати їй трохи охолонути.
Якщо Ви робите торт із 4 коржів, то розріжте шоколадний і світлий корж навпіл, а крем розділіть на 3 частини. Якщо торт із 3 коржів, то розріжте великий шоколадний корж навпіл, а крем розділіть на 2 частини.
Далі збираємо торт. Якщо з 4 коржів, то першим йде світлий корж, крем, шоколадний корж, крем, світлий корж, крем, шоколадний крем та глазур.
Якщо торт буде з 3 коржів: шоколадний корж, крем, світлий корж, крем, шоколадний корж та глазур. Готовий торт дайте 2-3 години постояти в холодильнику.
Перед подачею дістаньте заздалегідь з холодильника, щоб вершкове масло трохи підтало, тоді крем стане найніжнішим суфле.
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