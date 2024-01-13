Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Дуже смачний торт "пташине молоко" з кремом на манці arrow

Дуже смачний торт "пташине молоко" з кремом на манці

13 січня 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Найпростіший приготування пташиного молока — відео
Торт "пташине молоко". Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

У цьому торті все чудово і дуже збалансовано по смаку. Коржі виходять м'якими та соковитими, їх не потрібно додатково чимось просочувати. А крем на манній крупі вищий за всякі похвали, дуже ніжний і смачний.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться для коржів:

  • вершкове масло 150 г (можна замінити маргарином);
  • яйце 4 шт;
  • борошно пшеничне просіяне 160 г;
  • цукор 180 г;
  • какао 3 ч. л. з гіркою;
  • розпушувач 10 г;
  • сіль.

Для крему:

  • молоко 500 мл;
  • манна крупа 3 ст.л;
  • масло вершкове 300 г (можна зменшити до 200 г);
  • цукор 150 г;
  • ванільний цукор 20 г;
  • сік 1 маленького лимона.

Для глазурі:

  • сметану 3 ст.л;
  • цукор 3 ст.
  • какао 3 ч. л. з гіркою;
  • вершкове масло|мастило| 20 г.

Спосіб приготування

Збити вершкове масло кімнатної температури із цукром, щіпкою солі. По одному додати всі яйця, збивати 5 хвилин.

null
Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Просіяти борошно з розпушувачем. Тісто розділити або навпіл, або на 2/3 та 1/3. Таким чином у вас вийде або 4, або 3 коржі.

null
Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У половину тіста або 2/3 тіста додати какао, решту тіста залишити світлим. Розмішати до однорідності.

null
Додавання какао. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Форми вистелити пергаментом і змастити вершковим маслом, випікати коржі при 180 ° С 20-25 хвилин до повної готовності. Дати коржам повністю охолонути.

null
Молоко та манка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нагріти молоко, додати щіпку солі. У гаряче молоко ввести тонким струмком манну крупу, варити до загусання. Готову манну кашу охолодити.

null
Олія та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Видавити сік із лимона. Збити м'яке вершкове масло з цукром і ванільним цукром. Частинами додати повністю охолоджену манну кашу, постійно збиваючи. Наприкінці додати лимонний сік до смаку.

null
Приготування глазурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для глазурі змішати всі інгредієнти та проварити до потемніння. Дати їй трохи охолонути.

null
Шоколадний корж. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Якщо Ви робите торт із 4 коржів, то розріжте шоколадний і світлий корж навпіл, а крем розділіть на 3 частини. Якщо торт із 3 коржів, то розріжте великий шоколадний корж навпіл, а крем розділіть на 2 частини.

null
Корж та крем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі збираємо торт. Якщо з 4 коржів, то першим йде світлий корж, крем, шоколадний корж, крем, світлий корж, крем, шоколадний крем та глазур.

null
Білий корж. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Якщо торт буде з 3 коржів: шоколадний корж, крем, світлий корж, крем, шоколадний корж та глазур. Готовий торт дайте 2-3 години постояти в холодильнику.

null
Шоколадна глазур. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перед подачею дістаньте заздалегідь з холодильника, щоб вершкове масло трохи підтало, тоді крем стане найніжнішим суфле.

null
Шматочок торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про рецепт простої випічки до чаю за 10 хвилин.

Також радимо ознайомитися з рецептом смачного святкового торта "монастирська хата".

рецепти
торт
випічка
шоколадний торт
пташине молоко

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі