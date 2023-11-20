Салат з буряка, зі столу змітають миттєво — відео рецепт

Дуже смачний та простий салат з буряку, від якого не відірватися
Дуже смачний салат з буряка, який підійде навіть до святкового столу. Його дуже швидко з'їдають, оскільки втриматися неможливо, а готується він з мінімальною кількістю інгредієнтів. Переконайтеся в цьому самі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі СвітАлла.
Вам знадобиться:
- буряк (середній) — 4 шт.;
- яйця — 3 шт.;
- цибуля — 2 шт. (100 г);
- огірки бочкові або мариновані — 3-4 шт.;
- зелень.
Для заправки:
- олія рафінована — 100 г;
- молоко — 50 г;
- сіль;
- перець;
- сік лимона — 1 ст.л.;
- гірчиця — 1 ч.л.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно відварити буряк. Його також можна запекти в духовці, тоді він буде ще корисніший.
Також нам знадобляться відварені яйця та солоні огірки. Якщо у вас є, то можна взяти бочкові.
Буряк потрібно натерти на крупній тертці.
Потім потрібно нарізати цибулю напівкільця. Її потрібно обсмажити на невеликій кількості олії.
Далі потрібно нарізати огірки великими кубиками, додаємо їх до буряка.
Коли цибуля охолола, додаємо її до буряка з огірками. Залишилося тільки нарізати курячі яйця та додати до всіх інгредієнтів.
Салат заправляємо сметаною або грецьким йогуртом. Також можна зробити соус, для цього до 50 мл молока додаємо 100 мл рослинної олії, додаємо сіль та збиваємо блендером на високій швидкості. Таким чином виходить соус, який дуже схожий на домашній майонез.
Потім додаємо чорний перець, гірчицю та лимонний сік, ще трохи взбити.
Заправляємо салат соусом та наприкінці додаємо свіжу зелень.
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