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Дуже смачний та простий салат з буряку, від якого не відірватися

20 листопада 2023 21:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Салат з буряка, зі столу змітають миттєво — відео рецепт
Буряк на столі. Фото: YouTube @SvitAlla
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Дуже смачний салат з буряка, який підійде навіть до святкового столу. Його дуже швидко з'їдають, оскільки втриматися неможливо, а готується він з мінімальною кількістю інгредієнтів. Переконайтеся в цьому самі. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі СвітАлла

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Вам знадобиться: 

  • буряк (середній) — 4 шт.;
  • яйця — 3 шт.;
  • цибуля — 2 шт. (100 г);
  • огірки бочкові або мариновані — 3-4 шт.;
  • зелень. 

Для заправки:

  • олія рафінована — 100 г;
  • молоко — 50 г;
  • сіль;
  • перець;
  • сік лимона — 1 ст.л.;
  • гірчиця — 1 ч.л.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно відварити буряк. Його також можна запекти в духовці, тоді він буде ще корисніший. 

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Буряк, огірки та яйця. Фото: YouTube @SvitAlla

Також нам знадобляться відварені яйця та солоні огірки. Якщо у вас є, то можна взяти бочкові. 

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Натертий буряк. Фото: YouTube @SvitAlla

Буряк потрібно натерти на крупній тертці. 

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Нарізана цибуля. Фото: YouTube @SvitAlla

Потім потрібно нарізати цибулю напівкільця. Її потрібно обсмажити на невеликій кількості олії. 

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Буряк та огірок. Фото: YouTube @SvitAlla

Далі потрібно нарізати огірки великими кубиками, додаємо їх до буряка. 

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Нарізані яйця. Фото: YouTube @SvitAlla

Коли цибуля охолола, додаємо її до буряка з огірками. Залишилося тільки нарізати курячі яйця та додати до всіх інгредієнтів. 

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Приготування домашнього майонеза. Фото: YouTube @SvitAlla

Салат заправляємо сметаною або грецьким йогуртом. Також можна зробити соус, для цього до 50 мл молока додаємо 100 мл рослинної олії, додаємо сіль та збиваємо блендером на високій швидкості. Таким чином виходить соус, який дуже схожий на домашній майонез. 

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Додавання майонезу. Фото: YouTube @SvitAlla

Потім додаємо чорний перець, гірчицю та лимонний сік, ще трохи взбити. 

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Додавання зелені. Фото: YouTube @SvitAlla

Заправляємо салат соусом та наприкінці додаємо свіжу зелень. 

Раніше ми писали про рецепт смачної та бюджетної закуски з оселедця.

Є ще бюджетний рецепт корисного та смачного салату з буряка.

Також радимо ознайомитися з рецептом крабового салату "Новинка" — збережіть його до свят.

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