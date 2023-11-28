Бюджетний листковий салат з печінкою тріски — відео рецепт

Салат з печінкою тріски. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачний недорогий салат на святковий стіл. Ви можете приготувати салат на новорічний стіл. Прості та доступні продукти, які ідеально поєднуються між собою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

варена картопля 2 шт.;

варена морква 2 шт.;

печінка тріски 1 баночка;

зелена цибуля 2-3 шт.;

мариновані огірки 120 г;

майонез;

яйця 3 шт.

Спосіб приготування

Першим шаром необхідно натерти картоплю на великій тертці.

Терта картопля і печінка тріски. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Другим шаром необхідно розім'яти печінку тріски виделкою.

Зелена цибуля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Третім шаром необхідно дрібно нарізати зелену цибулю.

Мариновані огірки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Четвертим шаром дрібно нарізати мариновані огірки. Змастити майонезом.

Морква та огірки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

П'ятим шаром натерти на терці моркву. Змастити майонезом.

Натерті яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Шостим шаром натерти яєчні білки на дрібній тертці. Змастити майонезом.

Натерті яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сьомим шаром необхідно викласти жовтки.

Готовий салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрити салат харчовою плівкою та дати настоятися в холодильнику 30-60 хвилин.

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