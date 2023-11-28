Бюджетний листковий салат з печінкою тріски — відео рецепт

Дуже смачний салат з печінкою тріски на Новий рік 2024
Дуже смачний недорогий салат на святковий стіл. Ви можете приготувати салат на новорічний стіл. Прості та доступні продукти, які ідеально поєднуються між собою.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- варена картопля 2 шт.;
- варена морква 2 шт.;
- печінка тріски 1 баночка;
- зелена цибуля 2-3 шт.;
- мариновані огірки 120 г;
- майонез;
- яйця 3 шт.
Спосіб приготування
Першим шаром необхідно натерти картоплю на великій тертці.
Другим шаром необхідно розім'яти печінку тріски виделкою.
Третім шаром необхідно дрібно нарізати зелену цибулю.
Четвертим шаром дрібно нарізати мариновані огірки. Змастити майонезом.
П'ятим шаром натерти на терці моркву. Змастити майонезом.
Шостим шаром натерти яєчні білки на дрібній тертці. Змастити майонезом.
Сьомим шаром необхідно викласти жовтки.
Накрити салат харчовою плівкою та дати настоятися в холодильнику 30-60 хвилин.
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