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Дуже смачний і швидкий пиріг з листкового тіста з мигдалем

15 лютого 2024 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати пиріг з мигдалем — простий рецепт з фото
Пиріг з мигдалем. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачний і простий пиріг із листкового тіста з мигдальною начинкою. Він готується за 10 хвилин. Якщо ви не хочете робити тісто, цей рецепт вам точно сподобається.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • мигдаль 120 г;
  • цукрова пудра 75 г;
  • яйце 1 шт;
  • листкове бездрожжеве тісто 500 г;
  • яєчний жовток 1 шт.;
  • молоко 1 год.
  • мигдальні пластівці.

Спосіб приготування

Залити мигдаль окропом на 2-3 хвилини. Злити гарячу воду, промити холодною водою. Очистити мигдаль від шкірки.

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Мигдаль у воді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подрібнити мигдаль. Додати яйце та цукрову пудру.

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Мигдаль у блендері. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розкатати тісто та вирізати 2 кола.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти одне коло тіста на пергамент, розподілити начинку.

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Тісто для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрити другим колом тіста.

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Начинка для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Зробити надрізи, як показано на фото.

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Приготування пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати яєчний жовток із молоком і змастити пиріг. Посипати мигдальними пластівцями

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Готовий пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 20-25 хвилин при температурі 200-220 °C. Час випікання залежить від особливостей духовки.

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Шматочок пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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мигдаль

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