Як приготувати пиріг з мигдалем — простий рецепт з фото

Дуже смачний і швидкий пиріг з листкового тіста з мигдалем
Дуже смачний і простий пиріг із листкового тіста з мигдальною начинкою. Він готується за 10 хвилин. Якщо ви не хочете робити тісто, цей рецепт вам точно сподобається.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- мигдаль 120 г;
- цукрова пудра 75 г;
- яйце 1 шт;
- листкове бездрожжеве тісто 500 г;
- яєчний жовток 1 шт.;
- молоко 1 год.
- мигдальні пластівці.
Спосіб приготування
Залити мигдаль окропом на 2-3 хвилини. Злити гарячу воду, промити холодною водою. Очистити мигдаль від шкірки.
Подрібнити мигдаль. Додати яйце та цукрову пудру.
Розкатати тісто та вирізати 2 кола.
Викласти одне коло тіста на пергамент, розподілити начинку.
Накрити другим колом тіста.
Зробити надрізи, як показано на фото.
Змішати яєчний жовток із молоком і змастити пиріг. Посипати мигдальними пластівцями
Випікати 20-25 хвилин при температурі 200-220 °C. Час випікання залежить від особливостей духовки.
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