Як приготувати пиріг з мигдалем — простий рецепт з фото

Пиріг з мигдалем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачний і простий пиріг із листкового тіста з мигдальною начинкою. Він готується за 10 хвилин. Якщо ви не хочете робити тісто, цей рецепт вам точно сподобається.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

мигдаль 120 г;

цукрова пудра 75 г;

яйце 1 шт;

листкове бездрожжеве тісто 500 г;

яєчний жовток 1 шт.;

молоко 1 год.

мигдальні пластівці.

Спосіб приготування

Залити мигдаль окропом на 2-3 хвилини. Злити гарячу воду, промити холодною водою. Очистити мигдаль від шкірки.

Мигдаль у воді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подрібнити мигдаль. Додати яйце та цукрову пудру.

Мигдаль у блендері. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розкатати тісто та вирізати 2 кола.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти одне коло тіста на пергамент, розподілити начинку.

Тісто для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрити другим колом тіста.

Начинка для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Зробити надрізи, як показано на фото.

Приготування пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати яєчний жовток із молоком і змастити пиріг. Посипати мигдальними пластівцями

Готовий пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 20-25 хвилин при температурі 200-220 °C. Час випікання залежить від особливостей духовки.

Шматочок пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про рецепт італійського пирога "12 ложок" — повітряний та ніжний.

Рецепт одного з найкращих майданчиків "Зеня" — лідер кількох поколінь.

Також радимо ознайомитися з пирогами із солоною начинкою, один з таких — рецепт пирога з цибульно-морквяною начинкою.