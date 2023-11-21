Запечена індичка в духовці — відео рецепт

Філе індички. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

Швидкий та простий рецепт філе індички в медовому соусі. Індичка запечена в духовці, виходить м'яка, ніжна та соковита. Для приготування такого м'яса потрібно лише кілька простих складників.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Maxi Food.

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Вам знадобиться:

1 кг філе індички (1 велика);

2 столові ложки темного соєвого соусу;

2 столові ложки меду;

1 столова ложка винного оцту;

2 столові ложки сливового варення (можна замінити персиковим, абрикосовим або не використовувати).

Спосіб приготування

Спочатку потрібно взяти філе індички, додати сіль та залити холодною водою.

Філе індички. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

Дати постояти м'ясу протягом 15-20 хвилин.

Філе індички у воді. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

Тепер потрібно зробити соус, для цього беремо соєвий соус, сливовый джем, мед, рослинну олію та ставимо на вогонь.

Приготування соуса. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

Довести до кипіння, зняти з вогню та дати охолонути.

Філе індички в маринаді. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

Тепер беремо пакет для маринування, кладемо туди м'ясо та виливаємо соус.

Філе індички в формі для випікання. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

М'ясо потрібно залишити в холодильнику на ніч.

Філе індички в формі для випікання. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

Потім виймаємо м'ясо, викладаємо на форму для випікання, додаємо гарячої води та випікати при 180 градусах протягом 70 хвилин.

Запечене філе індички. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

Дістати м'ясо з духовки та накрити фольгою на 15 хвилин. Потім можна подавати до столу.

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