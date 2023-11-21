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Дуже простий та швидкий рецепт індички до Дня подяки

21 листопада 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Запечена індичка в духовці — відео рецепт
Філе індички. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Швидкий та простий рецепт філе індички в медовому соусі. Індичка запечена в духовці, виходить м'яка, ніжна та соковита. Для приготування такого м'яса потрібно лише кілька простих складників. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Maxi Food.

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Вам знадобиться: 

  • 1 кг філе індички (1 велика);
  • 2 столові ложки темного соєвого соусу;
  • 2 столові ложки меду;
  • 1 столова ложка винного оцту;
  • 2 столові ложки сливового варення (можна замінити персиковим, абрикосовим або не використовувати).

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно взяти філе індички, додати сіль та залити холодною водою. 

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Філе індички. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

Дати постояти м'ясу протягом 15-20 хвилин. 

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Філе індички у воді. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

Тепер потрібно зробити соус, для цього беремо соєвий соус, сливовый джем, мед, рослинну олію та ставимо на вогонь. 

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Приготування соуса. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

Довести до кипіння, зняти з вогню та дати охолонути. 

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Філе індички в маринаді. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

Тепер беремо пакет для маринування, кладемо туди м'ясо та виливаємо соус. 

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Філе індички в формі для випікання. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

М'ясо потрібно залишити в холодильнику на ніч. 

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Філе індички в формі для випікання. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

Потім виймаємо м'ясо, викладаємо на форму для випікання, додаємо гарячої води та випікати при 180 градусах протягом 70 хвилин. 

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Запечене філе індички. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

Дістати м'ясо з духовки та накрити фольгою на 15 хвилин. Потім можна подавати до столу. 

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