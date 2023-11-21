Запечена індичка в духовці — відео рецепт

Дуже простий та швидкий рецепт індички до Дня подяки
Швидкий та простий рецепт філе індички в медовому соусі. Індичка запечена в духовці, виходить м'яка, ніжна та соковита. Для приготування такого м'яса потрібно лише кілька простих складників.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Maxi Food.
Вам знадобиться:
- 1 кг філе індички (1 велика);
- 2 столові ложки темного соєвого соусу;
- 2 столові ложки меду;
- 1 столова ложка винного оцту;
- 2 столові ложки сливового варення (можна замінити персиковим, абрикосовим або не використовувати).
Спосіб приготування
Спочатку потрібно взяти філе індички, додати сіль та залити холодною водою.
Дати постояти м'ясу протягом 15-20 хвилин.
Тепер потрібно зробити соус, для цього беремо соєвий соус, сливовый джем, мед, рослинну олію та ставимо на вогонь.
Довести до кипіння, зняти з вогню та дати охолонути.
Тепер беремо пакет для маринування, кладемо туди м'ясо та виливаємо соус.
М'ясо потрібно залишити в холодильнику на ніч.
Потім виймаємо м'ясо, викладаємо на форму для випікання, додаємо гарячої води та випікати при 180 градусах протягом 70 хвилин.
Дістати м'ясо з духовки та накрити фольгою на 15 хвилин. Потім можна подавати до столу.
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