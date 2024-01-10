Дуже простий рецепт біскотті — відео

Печиво "біскотті". Фото: Freepik

Зберігайте цей простий рецепт італійського печива біскотті. Воно довго зберігається та чудово поєднується з чаєм чи кавою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

грецький горіх 30 г;

фундук 30 г;

мигдаль 30 г;

2 яйця;

сіль 1/2 ч. л;

цукор 1/2 склянки;

молоко 3 ст;

вершкове масло (кімнатної температури) 4 столові ложки (60г);

ром 3 ст;

борошно 250 г;

розпушувач 1 ч. л;

цедра 1 апельсину;

сушена вишня 30 г.

Спосіб приготування

Спочтаку потрібно підготувати горіхи та подсушти їх в духовці протягом 2-3 хвилин.

Суміш горіхів. Фото: YouTube @prostirecepti

Розбиваємо два яйця, додаємо сіль та цукор та збиваємо міксером. Додаємо тепле молоко, розтоплене вершкове масло, ром. Все перемішати. Потім додати борошно, цедру одного апельсина та розпушувач, все ретельно перемішати.

Приготування тіста. Фото: YouTube @prostirecepti

Додати горіхи, ягоди вишні та ретельно перемішати.

Приготування тіста. Фото: YouTube @prostirecepti

Вимішати тісто та зробити форму ковбаси.

Приготування печива. Фото: YouTube @prostirecepti

Випікати при 180° C 30-40 хвилин.

Приготування печива. Фото: YouTube @prostirecepti

Розрізати на порційні шматочки та викласти на пергамент.

Приготування печива. Фото: YouTube @prostirecepti

Випікати при температурі 160°C протягом 10-15 хвилин.

Готове печиво. Фото: YouTube @prostirecepti

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