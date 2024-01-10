Дуже простий рецепт біскотті — відео

Дуже простий рецепт італійського печива "біскотті"
Зберігайте цей простий рецепт італійського печива біскотті. Воно довго зберігається та чудово поєднується з чаєм чи кавою.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- грецький горіх 30 г;
- фундук 30 г;
- мигдаль 30 г;
- 2 яйця;
- сіль 1/2 ч. л;
- цукор 1/2 склянки;
- молоко 3 ст;
- вершкове масло (кімнатної температури) 4 столові ложки (60г);
- ром 3 ст;
- борошно 250 г;
- розпушувач 1 ч. л;
- цедра 1 апельсину;
- сушена вишня 30 г.
Спосіб приготування
Спочтаку потрібно підготувати горіхи та подсушти їх в духовці протягом 2-3 хвилин.
Розбиваємо два яйця, додаємо сіль та цукор та збиваємо міксером. Додаємо тепле молоко, розтоплене вершкове масло, ром. Все перемішати. Потім додати борошно, цедру одного апельсина та розпушувач, все ретельно перемішати.
Додати горіхи, ягоди вишні та ретельно перемішати.
Вимішати тісто та зробити форму ковбаси.
Випікати при 180° C 30-40 хвилин.
Розрізати на порційні шматочки та викласти на пергамент.
Випікати при температурі 160°C протягом 10-15 хвилин.
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