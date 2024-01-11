Справжній суперрфуд - куряча печінка.

Куряча печінка. Фото: Freepik

Як правило, субпродукти вважаються нерівноцінною заміною м'ясу. Проте такий субпродукт, як печінка, містить набір найцінніших компонентів.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Чим корисна куряча печінка

На відміну від інших субпродуктів, саме куряча печінка відрізняється найбагатшим складом. Вона складається з білка, жиру та вуглеводів. У хімічний склад курячої печінки входить велика кількість фолієвої кислоти, яка потрібна для регенерації тканин.

Куряча печінка. Фото: Freepik

Фолієва кислота абсолютно необхідна при вагітності для розвитку плода. Склад курячої печінки також багатий на вітаміни. Регулярне вживання печінки сприятливо впливає на зір та стан шкіри та волосся.

Користь курячої печінки також у тому, що в ній містяться вітаміни групи B та аскорбінова кислота. Хімічний склад курячої печінки також відрізняється великою різноманітністю мінеральних елементів.

У печінці багато заліза та міді

У курячій печінці міститься залізо та мідь, які легко засвоюються людським організмом. Це дуже корисно для крові та підвищення рівня гемоглобіну.

У курячій печінці містяться:

кальцій;

магній;

натрій;

фосфор;

кобальт;

молібден;

марганець;

хром;

цинк.

Вживання курячої печінки підтримує імунітет та баланс вітамінів. Допомагає при перевтомі та занепаді сил.

Куряча печінка. Фото: Freepik

Курячу печінку рекомендують вживати для швидкого відновлення організму після перенесених захворювань та при синдромі хронічної втоми. Також вона стане чудовим помічником при ендокринних порушеннях та цукровому діабеті.

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