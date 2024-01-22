Рецепт дуже смачних булочок — відео рецепт

Крафіни з горіхами та корицею. Фото: YouTube @evadaren

Цікавий варіант приготування крафінів. Горішки з корицею надають ідеального аромату та смаку цим булочкам, а какао робить їх шоколадними.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться (для білого тіста):

молоко 3,2% 140мл;

борошно 300 г;

цукор 50 г;

розтоплене вершкове масло 50 г;

сіль 1/2 ч.л;

сухі дріжджі 1 ч. л.

Для шоколадного тіста:

молоко 3,2% 140мл;

борошно 250 г;

какао (можна взяти алкалізований) 50 г;

цукор 50 г;

розтоплене вершкове масло 50 г;

сіль 1/2 ч.л.

сухі дріжджі 1 ч. л.

Додатково:

м'яке вершкове масло 100 г;

суміш із 6 ст.л. цукру та 2 ч.л. меленої кориці;

смажений очищений фундук (трохи подрібнити) 150 г.

Спосіб приготування

Спочатку приготуємо світле тісто. У теплому молоці розвести дріжджі та 1 ст.л. цукру. Залишити на 10-15 хвилин.

Додавання цукру. Фото: YouTube @evadaren

Дріжджі почнуть "працювати" та з'явиться пишна піна.

Додавання борошна. Фото: YouTube @evadaren

В опару додати цукор і сіль, що залишився, просіяти борошно, розтоплене вершкове масло, замісити тісто.

Шоколадне тісто. Фото: YouTube @evadaren

Тісто зібрати в грудку, воно виходить досить щільне.

Подрібнені горіхи. Фото: YouTube @evadaren

Миску змастити невеликою кількістю м'якого вершкового масла або просто збирати в грудку руками змащеними олією. Накрити рушником або харчовою плівкою та прибрати у тепле місце на 40-50 хвилин. Тісто має збільшитися обсягом вдвічі.

Біле тісто. Фото: YouTube @evadaren

Шоколадне тісто готуємо за тим самим принципом в окремій мисці відразу після світлого.

Шоколадне тісто. Фото: YouTube @evadaren

Обидва види тіста поділити на п'ять частин. У кожної частини підібрати краї, щоб вийшла акуратна кулька. Викласти кульки на дошку та накривши плівкою залишити на 10 хвилин.

Начинка для булочок. Фото: YouTube @evadaren

Робочу поверхню присипати мукою. Кульку білого тіста розкотити, також зробити з кулькою шоколадною. Покласти одна на одну і розкотити в тонкий і довгий пласт розміром приблизно 20х40см.

Начинка для булочок. Фото: YouTube @evadaren

Змастити з шоколадного боку шаром м'якого вершкового масла кулінарним пензликом або лопаткою. Посипати рівномірним шаром суміші з цукру та кориці, а також щедро присипати меленими горішками (візуально всю начинку та олію ділимо на п'ять частин).

Приготування крафінів. Фото: YouTube @evadaren

Скрутити тісто в рулет по широкій стороні, покласти на дошку, накрити харчовою плівкою та прибрати убік. Подібно розкотити і скрутити в рулет інші кульки тіста, додаючи їх до першого під плівку.

Крафіни у формі для запікання. Фото: YouTube @evadaren

Рулет розрізати вздовж посередині. Скрутити тісто, щоб шари були зовні. Для булочки середнього розміру рулет не розрізаємо до кінця і скручуємо крафін з усього тіста, накладаючи один шар поверх іншого.

Готові крафіни. Фото: YouTube @evadaren

Викласти крафіни у паперові форми для пасок середнього розміру. Випікати близько 30 хв. при температурі 180° С. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Потім крафіни посипати цукровою пудрою.

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