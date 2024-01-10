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Дивовижні корисні властивості калини

10 січня 2024 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Чай з калиною допомагає при застуді
Калина та чай. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

У природі налічується близько 200 видів калини, але найбільшою популярністю користується червона калина. Про її користь відомо з давніх часів, завдяки чому її активно використовують у галузі народної медицини.

Про це розповіли Новини.LIVE.

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Ягоди калини можна вживати після заморозків, саме в цей час вона набуває корисних властивостей.

Які вітаміни містить калина:

  • вітамін А;
  • вітамін Р;
  • вітамін К;
  • вітамін С.

Вітаміну С у калині на 70% більшому, ніж у лимоні. Також калина багата мікроелементами та мінералами, такими як кальцій, калій, кобальт, магній, марганець, молібден, натрій, нікель, цинк, цирконій та порцеляна. Крім цього у складі ягід присутні дубильні речовини та ефірні олії, йод, залізо та калій.

За кількістю заліза, яка важлива для нормальної функції органів кровоносної системи, рослина схожа на такі ягоди, як шипшина і чорниця. Завдяки вмісту олеїнової, мурашиної та оцтової кислот калиновий сік, як і чай з калиною кислий на смак.

Чим корисна калина

Позитивна дія калини на організм виявляється у тому, що калина зміцнює імунітет, лікує застудні захворювання і є чудовим відхаркувальним засобом. Також калина відмінно допомагає при авітамінозі, є сечогінним і кровоспинним засобом, очищає організм від шлаків і покращує роботу печінки.

Калина також заспокоює нервову систему та нормалізує роботу печінки. Позитивно впливає на серцево-судинну систему та роботу шлунково-кишкового тракту. Калина добре знижує тиск, нормалізує і знижує рівень холестерину в крові.

Протипоказання до вживання калини

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Калина та чай. Фото: Freepik

Незважаючи на низку переваг, у калини є й протипоказання:

  • підвищена згортання крові;
  • низький тиск;
  • гастрит за підвищеної кислотності;
  • ниркова недостатність;
  • подагра;
  • загострення захворювань печінки;
  • вагітність;
  • алергія на вітамін С

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