Чай з калиною допомагає при застуді

Калина та чай. Фото: Freepik

У природі налічується близько 200 видів калини, але найбільшою популярністю користується червона калина. Про її користь відомо з давніх часів, завдяки чому її активно використовують у галузі народної медицини.

Про це розповіли Новини.LIVE.

Читайте також:

Ягоди калини можна вживати після заморозків, саме в цей час вона набуває корисних властивостей.

Які вітаміни містить калина:

вітамін А;

вітамін Р;

вітамін К;

вітамін С.

Вітаміну С у калині на 70% більшому, ніж у лимоні. Також калина багата мікроелементами та мінералами, такими як кальцій, калій, кобальт, магній, марганець, молібден, натрій, нікель, цинк, цирконій та порцеляна. Крім цього у складі ягід присутні дубильні речовини та ефірні олії, йод, залізо та калій.

За кількістю заліза, яка важлива для нормальної функції органів кровоносної системи, рослина схожа на такі ягоди, як шипшина і чорниця. Завдяки вмісту олеїнової, мурашиної та оцтової кислот калиновий сік, як і чай з калиною кислий на смак.

Чим корисна калина

Позитивна дія калини на організм виявляється у тому, що калина зміцнює імунітет, лікує застудні захворювання і є чудовим відхаркувальним засобом. Також калина відмінно допомагає при авітамінозі, є сечогінним і кровоспинним засобом, очищає організм від шлаків і покращує роботу печінки.

Калина також заспокоює нервову систему та нормалізує роботу печінки. Позитивно впливає на серцево-судинну систему та роботу шлунково-кишкового тракту. Калина добре знижує тиск, нормалізує і знижує рівень холестерину в крові.

Протипоказання до вживання калини

Калина та чай. Фото: Freepik

Незважаючи на низку переваг, у калини є й протипоказання:

підвищена згортання крові;

низький тиск;

гастрит за підвищеної кислотності;

ниркова недостатність;

подагра;

загострення захворювань печінки;

вагітність;

алергія на вітамін С

Раніше ми писали про особливості пекінської капусти, про її користь і шкоду.

Також ми писали, чим корисні лимони і чи безпечно їсти шкірку.