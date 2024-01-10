Чай з калиною допомагає при застуді

Дивовижні корисні властивості калини
У природі налічується близько 200 видів калини, але найбільшою популярністю користується червона калина. Про її користь відомо з давніх часів, завдяки чому її активно використовують у галузі народної медицини.
Про це розповіли Новини.LIVE.
Ягоди калини можна вживати після заморозків, саме в цей час вона набуває корисних властивостей.
Які вітаміни містить калина:
- вітамін А;
- вітамін Р;
- вітамін К;
- вітамін С.
Вітаміну С у калині на 70% більшому, ніж у лимоні. Також калина багата мікроелементами та мінералами, такими як кальцій, калій, кобальт, магній, марганець, молібден, натрій, нікель, цинк, цирконій та порцеляна. Крім цього у складі ягід присутні дубильні речовини та ефірні олії, йод, залізо та калій.
За кількістю заліза, яка важлива для нормальної функції органів кровоносної системи, рослина схожа на такі ягоди, як шипшина і чорниця. Завдяки вмісту олеїнової, мурашиної та оцтової кислот калиновий сік, як і чай з калиною кислий на смак.
Чим корисна калина
Позитивна дія калини на організм виявляється у тому, що калина зміцнює імунітет, лікує застудні захворювання і є чудовим відхаркувальним засобом. Також калина відмінно допомагає при авітамінозі, є сечогінним і кровоспинним засобом, очищає організм від шлаків і покращує роботу печінки.
Калина також заспокоює нервову систему та нормалізує роботу печінки. Позитивно впливає на серцево-судинну систему та роботу шлунково-кишкового тракту. Калина добре знижує тиск, нормалізує і знижує рівень холестерину в крові.
Протипоказання до вживання калини
Незважаючи на низку переваг, у калини є й протипоказання:
- підвищена згортання крові;
- низький тиск;
- гастрит за підвищеної кислотності;
- ниркова недостатність;
- подагра;
- загострення захворювань печінки;
- вагітність;
- алергія на вітамін С
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