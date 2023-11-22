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Давній український рецепт пиріжків з Поділля

22 листопада 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Унікальні “розрепанці” з “маштаркою” — відео рецепт
Пиріжки з горохом. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це дуже цікавий рецепт пиріжків з гороховою начинкою з Поділля під назвою "розрепанці" і до них буде особливий соус, який називають "маштарка".  Цей унікальний смак з давнини з особливою гороховою начинкою точно вразить. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти

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Вам знадобиться (рецепт на два деко

тісто):

  • картопля 1,5 кг;
  • яйця 2 шт.  (+1 для змащування);
  • борошно 6 ст. ложок (дивитись по ситуації);
  • сіль. 

Для начинки:

  • горох 2 склянки;
  • 4 шт. цибулі;
  • сіль за смаком;
  • цукор;
  • смалець, (або олія) для смаження цибулі.

Для "маштарки" (соус для пиріжків):   

  • 2 жмені волоських горіхів;
  • 2 жмені гарбузового насіння не смаженого;
  • 2-3 цибулі;
  • 3 столових ложки насіння льону (за наявності);
  • 6-8 столових ложок сметани;
  • перець;
  • 1,5 чайної ложки солі;
  • пів ложки цукру.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно відварити півтори кілограми картоплі, чистити її перед цим не потрібно. 

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Сирий горох. Фото: YouTube @nashi.besahy

Потім беремо горох, його потрібно замочити на ніч, потім перетерти до однорідної маси. Додати сіль, смалець та подрібнити через м'ясорубку. Для цього рецепта не потрібно варити горох, але щоб було простіше, то його можна все ж таки зварити. 

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Перетертий горох. Фото: YouTube @nashi.besahy

Коли картопля зварилася, їй потрібно дати охолонути. 

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Маса з гороху. Фото: YouTube @nashi.besahy

Потім потрібно підсмажити цибулю на пательні та додати сіль. 

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Смажена цибуля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Половину цибулі додаємо до гороху, а іншу половину потрібно залишити для майбутнього соусу. 

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Начинка для пиріжків. Фото: YouTube @nashi.besahy

До начинки з гороху та цибулі потрібно додати сіль та перець. Все ретельно перемішати. 

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Подрібнення картоплі. Фото: YouTube @nashi.besahy

Картоплю потрібно очистити та пропустити через м'ясорубку. 

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Додавання борошна. Фото: YouTube @nashi.besahy

До картоплі додаємо яйця, борошно та сіль. Замісити картопляне тісто. 

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Тісто для пиріжків. Фото: YouTube @nashi.besahy

З цього тіста починаємо робити пиріжки, кладемо начинку з гороху. Зліплємо пиріжок у вигляді човника. 

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Приготування пиріжків. Фото: YouTube @nashi.besahy

Перед випіканням пиріжки потрібно змастити яйцем. Запікати пиріжки потрібно при температурі 180 градусів протягом 50-60 хвилин. 

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Пиріжки з горохом. Фото: YouTube @nashi.besahy

Тепер приготуємо соус. Для цього в ступці потрібно подрібнити горіхи, теж саме можна зробити з гарбузовим насінням. 

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Пиріжки на деко. Фото: YouTube @nashi.besahy

До горіхів додаємо цукор та сіль. Також потрібно додати смажену цибулю та все ретельно перемішати. 

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Подрібнені горіхи. Фото: YouTube @nashi.besahy

Потім до цієї маси додаємо сметану, соус готовий. 

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Додавання сметани. Фото: YouTube @nashi.besahy

Тим часом пиріжки вже готові, їх подають з соусом з горіхів та сметани. 

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Пиріжки з горохом. Фото: YouTube @nashi.besahy

Раніше ми писали про простий рецепт ніжних, як пух, пиріжків з капустою. 

Також ми писали про рецепт пиріжків з капустою з тістом, яке завжди виходить вдале. 

Пропонуємо ще один рецепт пиріжків, які тануть в роті та готуються з неймовірним тістом. 

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