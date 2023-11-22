Унікальні “розрепанці” з “маштаркою” — відео рецепт

Давній український рецепт пиріжків з Поділля
Це дуже цікавий рецепт пиріжків з гороховою начинкою з Поділля під назвою "розрепанці" і до них буде особливий соус, який називають "маштарка". Цей унікальний смак з давнини з особливою гороховою начинкою точно вразить.
Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.
Вам знадобиться (рецепт на два деко
тісто):
- картопля 1,5 кг;
- яйця 2 шт. (+1 для змащування);
- борошно 6 ст. ложок (дивитись по ситуації);
- сіль.
Для начинки:
- горох 2 склянки;
- 4 шт. цибулі;
- сіль за смаком;
- цукор;
- смалець, (або олія) для смаження цибулі.
Для "маштарки" (соус для пиріжків):
- 2 жмені волоських горіхів;
- 2 жмені гарбузового насіння не смаженого;
- 2-3 цибулі;
- 3 столових ложки насіння льону (за наявності);
- 6-8 столових ложок сметани;
- перець;
- 1,5 чайної ложки солі;
- пів ложки цукру.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно відварити півтори кілограми картоплі, чистити її перед цим не потрібно.
Потім беремо горох, його потрібно замочити на ніч, потім перетерти до однорідної маси. Додати сіль, смалець та подрібнити через м'ясорубку. Для цього рецепта не потрібно варити горох, але щоб було простіше, то його можна все ж таки зварити.
Коли картопля зварилася, їй потрібно дати охолонути.
Потім потрібно підсмажити цибулю на пательні та додати сіль.
Половину цибулі додаємо до гороху, а іншу половину потрібно залишити для майбутнього соусу.
До начинки з гороху та цибулі потрібно додати сіль та перець. Все ретельно перемішати.
Картоплю потрібно очистити та пропустити через м'ясорубку.
До картоплі додаємо яйця, борошно та сіль. Замісити картопляне тісто.
З цього тіста починаємо робити пиріжки, кладемо начинку з гороху. Зліплємо пиріжок у вигляді човника.
Перед випіканням пиріжки потрібно змастити яйцем. Запікати пиріжки потрібно при температурі 180 градусів протягом 50-60 хвилин.
Тепер приготуємо соус. Для цього в ступці потрібно подрібнити горіхи, теж саме можна зробити з гарбузовим насінням.
До горіхів додаємо цукор та сіль. Також потрібно додати смажену цибулю та все ретельно перемішати.
Потім до цієї маси додаємо сметану, соус готовий.
Тим часом пиріжки вже готові, їх подають з соусом з горіхів та сметани.
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