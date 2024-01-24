Супер рецепт медової випічки — відео

Медівник за бабусиним рецептом. Фото: YouTube Фото: YouTube @UkraineFood

Цей медівник — це смак дитинства, аромат свят та теплого домашнього затишку. Найкращий і найсмачніших від наших бабусь, який передається з покоління в покоління.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться:

форма 30х20;

цукор — 100 г;

окріп — 125 мл.

Додаткові складники:

яйця — 3 шт.;

цукор — 450 г;

кефір — 250 мл;

олія — 100 мл;

мед — 100 г;

сода — 1 ст.л.;

борошно — 650 г;

горіхи — 150 г;

спеції (кориця, кардамон, мускатний горіх) до смаку.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно взяти цукор. Поставили на пательню на повільний вогонь, це буде карамель.

Цукор та окроп. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Помішуючи, довести до карамельного кольору та додати окріп.

Цукор та вода. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім потрібно взяти курячі яйця та цукор, все перемішати. Потім додати соду до кефіра та додати в яєчну масу. Ще додаємо олію, ретельно перемішати.

Приготування тіста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Наприкінці додаємо мед та кармельну масу, все ретельно перемішати.

Додавання цукру. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім додати спеції за смаком і просіяне борошно, все ретельно перемішати. Додати подрібнені горіхи.

Додавання горіхів. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Масу потрібно залишити постояти на пару годин або на ніч. Потім викладаємо тісто у форму для запікання.

Тісто у формі. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Запікати при 180°С протягом 50-60 хвилин.

Готовий медівник. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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