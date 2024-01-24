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Давній медівник за бабусиним рецептом

24 січня 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Супер рецепт медової випічки — відео
Медівник за бабусиним рецептом. Фото: YouTube Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей медівник — це смак дитинства, аромат свят та теплого домашнього затишку. Найкращий і найсмачніших від наших бабусь, який передається з покоління в покоління.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться: 

  • форма 30х20;
  • цукор — 100 г;
  • окріп — 125 мл.

Додаткові складники: 

  • яйця — 3 шт.;
  • цукор — 450 г;
  • кефір — 250 мл;
  • олія — 100 мл;
  • мед — 100 г;
  • сода — 1 ст.л.;
  • борошно — 650 г;
  • горіхи — 150 г;
  • спеції (кориця, кардамон, мускатний горіх) до смаку.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно взяти цукор. Поставили на пательню на повільний вогонь, це буде карамель.

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Цукор та окроп. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Помішуючи, довести до карамельного кольору та додати окріп. 

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Цукор та вода. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім потрібно взяти курячі яйця та цукор, все перемішати. Потім додати соду до кефіра та додати в яєчну масу. Ще додаємо олію, ретельно перемішати.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Наприкінці додаємо мед та кармельну масу, все ретельно перемішати. 

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Додавання цукру. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім додати спеції за смаком і просіяне борошно, все ретельно перемішати. Додати подрібнені горіхи. 

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Додавання горіхів. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Масу потрібно залишити постояти на пару годин або на ніч. Потім викладаємо тісто у форму для запікання. 

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Тісто у формі. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Запікати при 180°С протягом 50-60 хвилин. 

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Готовий медівник. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Раніше ми писали про рецепт простої випічки до чаю за 10 хвилин.

Також ми писали про ще один швидкий рецепт знаменитого торта "Наполеон" за 20 хвилин, який тане в роті.

рецепти
Українська кухня
медовик

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