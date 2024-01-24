Супер рецепт медової випічки — відео

Давній медівник за бабусиним рецептом
Цей медівник — це смак дитинства, аромат свят та теплого домашнього затишку. Найкращий і найсмачніших від наших бабусь, який передається з покоління в покоління.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- форма 30х20;
- цукор — 100 г;
- окріп — 125 мл.
Додаткові складники:
- яйця — 3 шт.;
- цукор — 450 г;
- кефір — 250 мл;
- олія — 100 мл;
- мед — 100 г;
- сода — 1 ст.л.;
- борошно — 650 г;
- горіхи — 150 г;
- спеції (кориця, кардамон, мускатний горіх) до смаку.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно взяти цукор. Поставили на пательню на повільний вогонь, це буде карамель.
Помішуючи, довести до карамельного кольору та додати окріп.
Потім потрібно взяти курячі яйця та цукор, все перемішати. Потім додати соду до кефіра та додати в яєчну масу. Ще додаємо олію, ретельно перемішати.
Наприкінці додаємо мед та кармельну масу, все ретельно перемішати.
Потім додати спеції за смаком і просіяне борошно, все ретельно перемішати. Додати подрібнені горіхи.
Масу потрібно залишити постояти на пару годин або на ніч. Потім викладаємо тісто у форму для запікання.
Запікати при 180°С протягом 50-60 хвилин.
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