Молоко здатне викликати низку захворювань

Молоко з печивом. Фото: Freepik

Існує низка досліджень про те, що молоко шкодить організму дорослої людини. Давайте розбиратися разом, чим воно так шкідливо і в яких кількостях його можна пити.

Про це на своєму YouTube каналі розповів Doctorpetrik.

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Молоко забезпечує потреби зростаючого організму

Молоко забезпечує потреби організму, що росте, для новонародженого, в період грудного вигодовування, молоко є незамінним джерелом амінокислот, жирів, вуглеводів і вітамінів.

Але у складі молока існує безліч компонентів. Зокрема це естрадіол, прогестерон, інсуліноподібний фактор росту та безліч амінокислот з розгалуженим бічним ланцюжком — лейцин, ізолейцин і валін. Лейцин є амінокислотою, що провокує зростання тканин.

Пляшки з молоком. Фото: Freepik

Лейцин стимулює систему, яка відповідальна за розмноження клітини та за анаболічні процеси. Стимуляція цієї системи призводить до передчасного старіння організму.

Високий вміст кальцію

Багато хто вважає, що молоко є чудовим джерелом кальцію. Здавалося б тут усе зрозуміло, чим більше молока п'єш, тим міцнішими стають кістки. Але статистика свідчить, що високе споживання молочних продуктів не збільшує щільність кісток. Таким чином, прямого зв'язку між вживанням молока і міцністю кісток немає.

Регуляція артеріального тиску

Багато дієт, які спрямовані на зниження артеріального тиску, рекомендують вживати молочні продукти, оскільки в них міститься багато калію, який є антагоністом натрію. Але коли вчені почали досліджувати безпосередній вплив споживання молока, виявилося, що молоко ніяк не впливає на артеріальний тиск.

Вплив молока на розвиток цукрового діабету

Довгий час вважали, що молоко може призводити до розвитку цукрового діабету першого типу, тому що на білки молока в організмі можуть з'являтися антитіла. Ці антитіла можуть атакувати бета-клітини підшлункової залози, які у свою чергу виробляють інсулін. Але провели дослідження, під час якого ця теорія не підтвердилася.

Молочні продукти. Фото: Freepik

Вплив молока на розвиток онкологічних процесів

Молоко крім білків, жирів та вітамінів містить велику кількість гормонів. 75% корів вагітні та їх організм виділяє пролактин, прогестерон, естрадіол та інсуліноподібні фактори росту.

Прогестерон та естрадіол є жіночими гормонами, які несприятливо діють на жінок постменопаузального віку. Так відбувається, тому що в організмі жінок в нормі ці гормони повинні бути низькими, а якщо вони з молочними продуктами одержують ці гормони, це призводить до виникнення раку ендометрію та раку грудей. Так відбувається, тому що ці види раку є гормонозалежними.

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