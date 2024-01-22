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Чому горіхи перед їжею потрібно обов&#39;язково замочувати у воді

22 січня 2024 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Непомічені горіхи не можна їсти
Асорти горіхів. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Деякі люди можуть почуватися не дуже добре після того, як вони з'їли горіхи. Саме тому дуже важливо замочувати горіхи перед вживанням.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Навіщо замочувати горіхи

У горіхах міститься фітинова кислота, вона використовується рослиною, щоб допомогти зв'язати мінерали та запобігти біохімічним реакціям, щоб насіння проросло. Коли ви їсте продукти з фітиновою кислотою виникає проблема із засвоєнням кальцію, заліза, магнію, цинку та міді. Ці мінерали використовуються в ферментах, і коли ви їсте горіхи, ці ферменти не можуть використовуватися, щоб їх переварити.

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Асорти горіхів. Фото: Freepik

Коли ви з'їдаєте їжу без ферментів, ця їжа залишається у шлунку і створює всілякі проблеми, такі як здуття та роздратування. Найбільше фітинової кислоти міститься в мигдалі. Фітинова кислота також міститься в злаках, але там її кількість набагато менша.

Скільки фітинової кислоти міститься в горіхах:

  • у мигдалі 9,4%;
  • у волоських горіхах 6.7%;
  • у бразильських горіхах 6,3%.

Як прибрати фітинову кислоту

Все, що потрібно зробити, це імітувати процес проростання, який відбувається в природі. Для цього необхідно замочити горіхи у воді протягом ночі. Це запустить процес звільнення фітинової кислоти. Зв'язування мінералів припиниться, і ви зможете їх засвоїти. Після такої простої дії переварити горіхи буде набагато простіше.

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Асорти горіхів. Фото: Freepik

Горіхи після замочування розмокнуть, і їх доведеться просушити. Це найкраще зробити в духовці при невисокій температурі. Після замочування і сушіння горіхи будуть значно смачнішими, а їхня поживна цінність теж зросте.

Раніше ми писали про користь ківі і комусь категорично не можна їсти цю ягоду.

Ще ми писали, чим корисно помело і як правильно його їсти.

Також ми писали, які банани потрібно їсти, зелені або з темними крапками.

їжа
рецепти
лайфхаки
волоські горіхи
мигдаль
лісовий горіх

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