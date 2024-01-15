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Чому буряк важливо додати до раціону кожної людини

15 січня 2024 06:20
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Бюджетний овоч – вітамінна знахідка
Буряк у тарілці. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Про буряки людству відомо дуже давно. Спочатку в їжу вживали тільки бадилля, а потім вже і сам плід. Буряк можна назвати найкориснішим коренеплодом, оскільки він має високий вміст вітамінів і макроелементів.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Чим корисний буряк

Одним з найкорисніших і найбагатших цінними речовинами вважається циліндричний буряк. Він вважається одним із найкорисніших коренеплодів. Все тому, що овоч має найцінніші речовини для здоров'я людини. Буряк рекордсмен за вмістом йоду, він посідає друге місце після морської капусти.

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Буряк на столі. Фото: Freepik

Буряк також багатий на залізо. Він обов'язково показан людям із високим тиском. Буряк містить вітаміни групи В і фолієву кислоту. У вареному вигляді буряк містить вітамін В4 (холін), який стимулює жовчовідтікання. Також у ньому безліч амінокислот, які необхідні для роботи печінки.

Якщо ви включите у свій раціон буряк, то отримаєте не тільки детокс ефект, а й покращите стан волосся та шкіри.

Як можна вживати буряк

Буряк можна вживати у сирому вигляді, вареному та листя овоча. Сирий буряк потрібно вживати з обережністю тим людям, які мають проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Якщо у вас гастрит або порушена робота підшлункової залози, то сирий буряк може бути складно перетравлювати.

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Буряк і бадилля. Фото: Freepik

Але в сирому буряку міститься велика кількість бета каротину, антиоксидантів, кількість яких знижується при термічній обробці. При цьому, під час запіканні у буряках збільшується кількість вітаміну В4 (холіну).

Чому буряк фарбує

Речовина, яка надає кольору буряку називається бетаціанін. Це чудовий антиоксидант, який очищує судини. Соляна кислота, яка знаходиться у шлунку, є нейтралізатором бетаціаніну. Коли в людини недостатній рівень соляної кислоти, цей пігмент не до кінця нейтралізується. Таким чином можна спостерігати забарвлення сечі та калу.

Раніше ми писали про український суперфуд — ви будете вражені, коли дізнаєтесь, чим справді корисні буряки.

Також ми писали про польський рецепт теплого салату з буряка.

І традиційний український салат із буряків.

їжа
лайфхаки
вітаміни
буряк

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