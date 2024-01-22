Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Чим справді корисні квашені огірки arrow

Чим справді корисні квашені огірки

22 січня 2024 21:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Корисні властивості солоних огірків
Квашені огірки. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Вважають, що консервовані продукти не дуже корисні для нашого здоров'я. Але продукти, які готуються методом квашення, не належать до шкідливих продуктів, навпаки є цінним джерелом вітамінів і корисних речовин.

Про це повідомили Новини.LIVE.

Читайте також:

Чим корисні солоні огірки

Цей продукт частий гість на застіллях та у повсякденному житті. Це найпоширеніший інгредієнт для приготування бутербродів та салатів у зимовий період.

Дієтологи радять включати квашені огірки до раціону харчування, оскільки вони позитивно впливають на травну систему. Вчені встановили прямий зв'язок між кишечником та мозком, таким чином квашені огірки допомагають мозковій діяльності.

null
Квашені огірки. Фото: Freepik

При соленні огірків відбувається бродіння, внаслідок цього процесу утворюється молочна кислота. Молочна кислота є середовищем проживання корисних бактерій. Після того, як закінчується процес бродіння, в солоних огірках залишаються вітаміни та корисні мінеральні речовини.

Які корисні речовини містяться у квашених огірках:

  • вітаміни групи В;
  • вітамін А;
  • вітамін РР;
  • вітамін С;
  • вітамін Н;
  • вітамін Т.

У квашених огірках міститься 21 корисний елемент. Вітаміни А, В, С, Е покращують стан шкіри, волосся та нігтів. Вони також є помічниками боротьби з вірусами.

А залізо та фосфор, які містяться в огірках, контролюють рівень гемоглобіну в крові та відповідають за здоровий метаболізм. Ці елементи також відповідають за виробництво білків та вуглеводів, а це у свою чергу відбивається на стані кісток та зубів.

null
Квашені огірки. Фото: Freepik

Солоні огірки мають незначну калорійність. У 100 грамах лише 11 кілокалорій. Переварюючи солоні огірки, організм вбирає в себе всі корисні речовини, які необхідні для хорошої роботи травної системи.

Ці речовини сприяють зростанню корисних бактерій у кишечнику, таким чином вони покращують травлення та перистальтику кишечника.

Раніше ми писали про унікальні властивості квашеної капусти взимку – користь та шкода.

Також ми писали про особливості пекінської капусти, про її користь та шкоду.

Ще ми писали, чим корисні квашені яблука.

рецепти
лайфхаки
кишківник
огірки
малосольні огірки
квашені огірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

Актуальне по темі