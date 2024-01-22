Корисні властивості солоних огірків

Квашені огірки. Фото: Freepik

Вважають, що консервовані продукти не дуже корисні для нашого здоров'я. Але продукти, які готуються методом квашення, не належать до шкідливих продуктів, навпаки є цінним джерелом вітамінів і корисних речовин.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Цей продукт частий гість на застіллях та у повсякденному житті. Це найпоширеніший інгредієнт для приготування бутербродів та салатів у зимовий період.

Дієтологи радять включати квашені огірки до раціону харчування, оскільки вони позитивно впливають на травну систему. Вчені встановили прямий зв'язок між кишечником та мозком, таким чином квашені огірки допомагають мозковій діяльності.

Квашені огірки. Фото: Freepik

При соленні огірків відбувається бродіння, внаслідок цього процесу утворюється молочна кислота. Молочна кислота є середовищем проживання корисних бактерій. Після того, як закінчується процес бродіння, в солоних огірках залишаються вітаміни та корисні мінеральні речовини.

Які корисні речовини містяться у квашених огірках:

вітаміни групи В;

вітамін А;

вітамін РР;

вітамін С;

вітамін Н;

вітамін Т.

У квашених огірках міститься 21 корисний елемент. Вітаміни А, В, С, Е покращують стан шкіри, волосся та нігтів. Вони також є помічниками боротьби з вірусами.

А залізо та фосфор, які містяться в огірках, контролюють рівень гемоглобіну в крові та відповідають за здоровий метаболізм. Ці елементи також відповідають за виробництво білків та вуглеводів, а це у свою чергу відбивається на стані кісток та зубів.

Квашені огірки. Фото: Freepik

Солоні огірки мають незначну калорійність. У 100 грамах лише 11 кілокалорій. Переварюючи солоні огірки, організм вбирає в себе всі корисні речовини, які необхідні для хорошої роботи травної системи.

Ці речовини сприяють зростанню корисних бактерій у кишечнику, таким чином вони покращують травлення та перистальтику кишечника.

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