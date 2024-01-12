Дивовижні властивості оселедця

Оселедець з цибулею. Фото: Freepik

Оселедець зазвичай продається в супермаркетах вже в солоному або маринованому вигляді. Але якщо готувати таку рибу самостійно, виходить набагато бюджетніше та смачніше. До того ж про користь оселедця говорять безліч лікарів та дієтологів.

Про це розповіли Новини.LIVE.

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Одним із способів приготування риби є засолювання. Оселедець є корисною океанічною рибою. Найчастіше її вживають у солоному вигляді.

Якими мінералами багатий оселедець:

фосфор;

марганець;

селен;

цинк.

Присутність вітамінів А та D доповнюють корисний склад риби. Вона позитивно впливає на багато систем організму і поповнює вміст білків і жирів. Саме з риби організм людини отримує легкоперетравлювані та добре засвоювані інгредієнти. Всього 100 г цієї риби містить половину добової норми білка, необхідного для організму.

Шматочки оселедця. Фото: Freepik

Оселедець здатний надавати тромболітичну дію

Оселедець відмінно підтримує серцево-судинну систему, сприяє нормальній роботі серцевого м'яза та стану судин. Чинить тромболітичну дію на вже утворений тромб. Також покращує показники згортання крові та сприяє оновленню клітин нервової системи.

Чому взимку потрібно їсти більше оселедця

Оселедець особливо корисний для дітей та людей старшого покоління. Риба містить комплекс вітамінів та макроелементів, які необхідні для здоров'я серця та органів травлення.

Солоний оселедець славиться вмістом незамінних жирних кислот, які організм людини не синтезує, а отримує з продуктів харчування. Відомо, що оселедець за хімічним складом не поступається м'ясу. В оселедці містяться такі жирні кислоти як Омега 3 та Омега 6, які запобігають запальним процесам в організмі.

Шматочки оселедця. Фото: Freepik

Оселедець буде особливо корисним у зимовий період, коли активізуються хвороботворні віруси та бактерії.

Додавання оселедця до раціону допоможе уникнути таких ускладнень:

бронхіт;

пневмонія.

Також відомо, що білок з риби легше засвоюється організмом, тому що він містить менше сполучної тканини, ніж м'ясо, на перетравлення якого організм витрачає більше зусиль та енергії.

У зимовий період легкозасвоювана риба здатна швидше заповнити енергію. Але слід пам'ятати, що якщо ви маєте гастрит, від частого вживання оселедця краще утриматися.

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