Синій і білий лук. Фото: Freepik

Ви коли-небудь замислювалися про те, чому свіжа цибуля займає особливе місце у багатьох кулінарних рецептах? Виявляється, цей скромний овоч має вражаючі лікувальні властивості. Давайте разом розглянемо, які саме блага приносить нам свіжа цибуля, і чому її слід включати в наш раціон харчування.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Чим корисна цибуля

Свіжа цибуля — це не просто приправа для страв. Цей скромний овоч є справжнім джерелом корисних властивостей для здоров'я. Він багатий антиоксидантами та фітохімікатами, такими як кверцетин, який має протизапальні та антибактеріальні властивості.

Свіжа цибуля містить вітаміни С і В6, а також мінерали, такі як калій і сірка. Її регулярне вживання може допомогти знизити рівень холестерину, підтримати здоров'я серця, зміцнити імунну систему і допомогти поліпшити травлення. Додайте цей смачний та корисний овоч у свій раціон, щоб отримати максимум користі для свого здоров'я.

Які вітаміни містяться в цибулі

Синій і білий лук. Фото: Freepik

Цибуля містить низку важливих вітамінів, які відіграють ключову роль у підтримці здоров'я. Ось деякі з них:

Вітамін C. Цибуля містить вітамін C, який є потужним антиоксидантом і допомагає зміцнити імунну систему, борючись із інфекціями та запаленням.

Вітамін В6. Цей вітамін, також відомий як піридоксин, є важливим для багатьох аспектів здоров'я, включаючи функціонування нервової системи та метаболізм амінокислот.

Фолієва кислота (вітамін В9). Цибуля містить невелику кількість фолієвої кислоти, яка відіграє ключову роль у синтезі ДНК та РНК, а також у формуванні крові.

Вітамін К. Цей вітамін необхідний для здоров'я кісток та згортання крові.

Хоча вміст вітамінів у цибулі не такий великий, як у деяких інших продуктах, її регулярне вживання як частина збалансованого раціону харчування може допомогти забезпечити організм необхідними поживними речовинами.

Синій і білий лук. Фото: Freepik

Цибуля давно відома своїми потенційними лікувальними властивостями, які можуть бути корисними при застуді.

Антибактеріальні та противірусні властивості

Цибуля містить фітонциди, які мають антибактеріальні та противірусні властивості. Вони можуть допомогти організму боротися з інфекціями, спричиненими простудними вірусами.

Протизапальні властивості

Сульфіди у цибулі мають протизапальні властивості, які можуть допомогти знизити запалення в дихальних шляхах та полегшити симптоми застуди, такі як закладеність носа та біль у горлі.

Зміцнення імунної системи

Цибуля містить вітамін С та інші антиоксиданти, які можуть допомогти зміцнити імунну систему та допомогти організму впоратися з інфекцією.

Полегшення кашлю та виділення мокротиння

Речовини в цибулі можуть допомогти розріджити мокротиння та полегшити кашель, що може прискорити одужання при застуді.

Хоча цибуля може допомогти полегшити деякі симптоми застуди, включаючи кашель та закладеність носа, важливо пам'ятати, що вона не є панацеєю і не замінює медичного лікування. Якщо у вас серйозні симптоми застуди або турбуєтеся про своє здоров'я, зверніться до лікаря для отримання поради та лікування.

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