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Чим насправді корисна скумбрія і чому її важливо їсти взимку

30 січня 2024 06:20
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Яніна Томенко
Редактор
Чим корисна скумбрія
Скумбрія на столі. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Скумбрія — дуже смачна та корисна риба. Чи замислювалися ви про її корисні властивості? Це не тільки ситна риба, вона має низку переваг для організму.

Про це розповіли Новини.LIVE.

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Чим корисна скумбрія

У скумбрії є практично всі корисні елементи для організму. До сімейства скумбрієвих входить 51 вид риб. Друга її назва — макрель, проте так її прийнято називати в англомовних країнах.

Скумбрія практично не має кісток, а м'ясо цієї ніжної риби жирне і багате на вітаміни, особливо вітаміни D і B12. У скумбрії також багато йоду, калію, фтору, фосфору, натрію та марганцю.

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Скумбрія на столі. Фото: Freepik

Скумбрія, користь якої полягає у більшій кількості поживних речовин, має насичений біохімічний склад. Високий вміст фтору, жирних кислот та Омега 3 роблять її рекордсменом серед риби.

Вживання скумбрії має антиоксидантну дію на організм, а її регулярне вживання здатне знизити ризик онкологічних захворювань. До складу скумбрії також входять вітаміни групи А, В, С, Р, Е та К. Це цілий вітамінний алфавіт, завдяки якому користь вживання скумбрія просто очевидна.

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Скумбрія та лимон. Фото: Freepik

А якщо додати до цього вітамінного комплексу такі макроелементи, як залізо, цинк, магній, фосфор і калій, ця риба просто криниця вітамінів і корисних речовин.

Її рекомендується додавати у регулярний раціон харчування. До речі, люди, які часто вживають скумбрію, менше відчувають депресію.

Раніше ми писали з чого насправді складається знаменитий рибний рулет із одеського "Привозу".

Також ми писали про найшвидший спосіб, як засолити скумбрію чи оселедець.

Ще ми писали, чим насправді корисний оселедець і чому його важливо їсти взимку.

їжа
вітаміни
риба
рецепти
омега 3
скумбрія
здорове харчування

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