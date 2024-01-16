Чим корисно помело

Фрукт помело. Фото: Freepik

Багато хто вважає, що помело це гібрид апельсина та грейпфрута. Але насправді це окремий фрукт, який має низку позитивних особливостей та дуже корисний для здоров'я людини.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Звідки з'явилося помело?

Помело фрукт сімейства цитрусових. Вважається, що він з'явився в Китаї, але іноді його батьківщиною вважають ще Малайзію. На історичній батьківщині помело прийнято подавати, як подарунок.

Фрукт помело. Фото: Freepik

Багато людей вважають помело грейпфрутом, просто дуже великим. Але це окрема група цитрусових і навіть не гібрид. Це самостійний фрукт, який набирає все більшої популярності.

Помело дуже низькокалорійний фрукт, на 100 г м'якоті плоду 31-21 кілокалорій.

Які вітаміни та макроелементи містяться в помело:

калій;

фосфор;

залізо;

магній;

кальцій;

мідь;

марганець;

цинк;

аскорбінова кислота;

вітамін В12. В2, В6, В1 та В9;

глікозид;

пектин;

ліпаза (фермент, що розщеплює жири).

Незважаючи на те, що помело низькокалорійний фрукт, він дуже корисний за багатьма показниками.

Для кого корисно помело

Помело дуже корисно для людей, які страждають на серцево-судинні захворювання. Регулярне вживання фрукта зміцнює стінки серцевого м'яза та знижує ризик виникнення інфаркту міокарда. Присутність аскорбінової кислоти покращує еластичність судин, нормалізує артеріальний тиск. Також помело підвищує імунітет та допомагає боротися з вірусними та респіраторними інфекціями. Нормалізує роботу нервової системи та позбавляє депресії.

Завдяки своїм властивостям, помело усуває бляшки холестерину і тим самим покращує кровообіг.

Ефективне при схудненні

Вживання помело прискорює обмін речовин. Дієта, яка включає помело використовується при схудненні. Фрукт сприяє швидкому розщепленню білків та жирів, а під час значних фізичних навантажень дає приплив енергії.

Помело також застосовується при кашлі та схильності до набряків. Характеристики цього фрукта дозволяють вживати його як засіб проти атеросклерозу.

Чим корисно помело для жіночого здоров'я

Флавоноїди, які містяться в шкірці помело позитивно впливають на гормональне тло та нормалізують кількість естрогенів. За відсутності алергії, цей фрукт можна вживати вагітним жінкам. Він зменшує прояви токсикозу та допомагає нормалізувати нервову систему перед пологами. Фолієва кислота, яка так необхідна у перші тижні вагітності допомагає правильно сформувати плаценту та тканини плода.

Як правильно їсти помело

Частки помело. Фото: Freepik

Помело має досить товстий шар шкірки. Її треба повністю зняти. Плід фрукта потрібно розібрати на скибочки та зняти всі плівки, які дуже легко відходять від м'якоті.

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