Чим корисний сир

Кисломолочний сир. Фото: Freepik

Кисломолочний сир довго перетравлюється, тим самим насичуючи організм надовго. Але чи корисний він для кожної людини і в яких кількостях його можна їсти щодня.

Про це на своєму YouTube каналі розповів Doctorpetrik.

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Багато людей побоюються вживати кисломолочний сир на ніч, тому що вважається, що він підвищує рівень інсуліну в крові. У кисломолочному сирі практично немає речовин, які підвищують рівень цукру на крові.

Чим корисний кисломолочний сир

Кисломолочний сир містить багато амінокислот з розгалуженим ланцюгом BCAA, це лейцин, ізолейцин та валін. Крім цього, в кисломолочному сирі містяться й інші необхідні для організму амінокислоти. Але BCAA стимулюють гормон, який називається глюкагоноподібний пептид 1, який спричинює посилення секреції інсуліну.

Вплив кисломолочного сиру на організм

Кисломолочний сир надовго насичує організм та покращує мозкову діяльність, якщо їсти його за 3-4 години до сну. Завдяки тому, що відбувається зниження апетиту, зменшується почуття голоду, уповільнюється евакуація вмісту зі шлунка, внаслідок чого людина починає менше їсти.

Кисломолочний сир. Фото: Freepik

Таким чином, знижується і вживання вуглеводів, що призводить до того, що зменшується потреба в інсуліні. Коли підшлункова залоза адаптується та починає менше виділяти інсуліну, відбувається зниження зайвої ваги.

Кисломолочний сир корисний при цукровому діабеті 2 типу

Якщо перед сном з'їсти кисломолочний сир, він посилить викид інсуліну, але при цьому підвищення глюкози не відбудеться.

Кисломолочний сир. Фото: Freepik

Рано чи пізно ви почнете менше їсти вуглеводів і відновиться чутливість до інсуліну.

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