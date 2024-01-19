Квашені яблука криниця вітамін

Квашені яблука. Фото: Freepik

Квашені яблука зберігають усі корисні властивості. Але при цьому вони набагато легше засвоюються організмом і є чудовим продуктом для зимового раціону.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Чим корисні квашені яблука

Квашені яблука чудово відновлюють вітамінно-мінеральний запас організму. Існує безліч рецептів квашення яблук, вони можуть бути солодшими або дуже кислими, це залежить від індивідуальних смакових уподобань.

Раніше яблука квасили в дерев'яних бочках під гнітом і добре зберігалися протягом усієї зими, набираючись ароматів. Старовинні рецепти можна легко адаптувати під сучасні реалії і використовувати для замочування яблук скляну тару.

Квашені яблука. Фото: Freepik

Квашені яблука знижують рівень холестерину. Пектин, який входить до складу яблук, виводить холестерин з організму. У мочених яблуках набагато більше рослинних волокон.

Багато хто вважає, що у квашених яблуках більше вітаміну С, ніж у свіжих. Але насправді його в 1,5 рази менше.

Також квашені яблука корисні для профілактики дисбактеріозу. У процесі бродіння утворюється молочна кислота, яка пригнічує дію хвороботворних бактерій кишечнику.

Які яблука квасять

Яблука для домашніх заготовок мають бути свіжі та без пошкоджень шкірки. Для квашення підходять яблука, які були зібрані пізньої осені, при цьому м'якоть має бути щільною та пружною. Перестиглі яблука з м'якоттю, що розпадається, не підійдуть для квашення. Чим твердіше м'якоть яблук, тим довше їх потрібно квасити.

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