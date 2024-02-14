Ви станете здоровішим, якщо почнете замінювати чай чи каву на какао

Какао в чашці. Фото: Freepik

Щодня мільйони людей починають ранок з чашки кави або чаю, але що, якби існувала ще одна, здоровіша і поживніша альтернатива, і це какао. Це не просто напій для ранкового неспання, а й справжнє джерело корисних речовин, яке приносить масу користі для вашого здоров'я. Розгляньмо, чому какао може стати вашим новим улюбленим напоєм, перевершивши навіть каву та чай.

Про це повідомило Новини.LIVE.

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Чим корисне какао

Какао — це не тільки смачний напій або інгредієнт для десертів, а й справжнє джерело корисних властивостей здоров'ю. Ось кілька причин, чому вживання какао може бути корисним.

Антиоксиданти

Какао багате на антиоксиданти, такі як флавоноїди, поліфеноли та катехіни, які допомагають боротися з оксидативним стресом в організмі та захищають клітини від пошкоджень.

Порошок какао. Фото: Freepik

Поліпшення настрою

Какао містить компоненти, такі як фенетиламін та серотонін, які сприяють виробленню ендорфінів та нейротрансмітерів щастя, допомагаючи покращити настрій та знизити стрес.

Поліпшення здоров'я серця

Деякі дослідження показують, що регулярне вживання какао може допомогти знизити ризик серцево-судинних захворювань завдяки покращенню кровообігу, зниженню артеріального тиску та покращенню рівня холестерину.

Поліпшення когнітивних функцій

Флавоноїди, що містяться в какао, можуть сприяти покращенню когнітивних функцій, таких як пам'ять, концентрація та навчальні здібності.

Зміст мінералів

Порошок какао. Фото: Freepik

Какао багате на різні мінерали:

магній;

залізо;

кальцій;

цинк.

Вони відіграють важливу роль у підтримці здоров'я кісток, м'язів, крові та імунної системи.

Додавання какао у ваш раціон харчування може бути чудовим способом отримати ці користі для здоров'я і насолодитися смаком цього дивовижного продукту.

Як обрати якісне какао

При виборі якісного какао у магазині слід звертати увагу на декілька ключових аспектів.

Тип какао. У магазинах зазвичай пропонуються два основних типи какао: натуральне та процесоване (з додаванням цукру, молока та інших інгредієнтів). Якщо ви віддаєте перевагу натуральному продукту без зайвих добавок, зверніть увагу на маркування.

Походження. Подивіться на маркування, щоб дізнатися, звідки походить какао. Какао з різних регіонів світу може мати різні смакові характеристики, тому оберіть той, який найбільше вам підходить.

Маркування органічного продукту. Якщо вам важливо вживати органічні продукти, зверніть увагу на маркування "органічне" на упакуванні какао.

Вміст какао. Подивіться вміст какао в продукті. Чим вище відсоток вмісту какао, тим більш насиченим та інтенсивним буде смак продукту.

Перевірте стан упакування. Переконайтеся, що упакування какао ціле та не пошкоджене. Уникайте купівлі продуктів з пошкодженим упакуванням, оскільки це може призвести до втрати свіжості та якості продукту.

Дотримуючись цих порад, ви зможете обрати якісне какао, яке задовольнить ваші смакові уподобання та потреби.

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