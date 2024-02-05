Кому не можна їсти курагу

Курага на тарілці. Фото: Freepik

Сушений абрикос, який ще називають курагою, — один із найбільш поживних та смачних сухофруктів. Але чим саме корисна курага, давайте розбиратися разом.

Про це розповіли Новини.LIVE.

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Корисні властивості кураги

Висушені плоди абрикоса називають курагою. Цікаво те, що у складі кураги більше корисних речовин, ніж у свіжому фрукті. У куразі містяться вітаміни А, В, С, Е, К. Найбільше в куразі міститься вітамінів А і В3.

Курага на столі. Фото: Freepik

Курага також багата калієм, фосфором, магнієм, залізом, марганцем та цинком. Виходячи з того, що в куразі висока концентрація корисних речовин, вона, безумовно, дуже корисна для організму.

У куразі міститься 23 міліграми магнію, що сприяє нормалізації роботи нервової системи. У сушеному абрикосі також найвища кількість калію, якщо порівнювати з іншими сухофруктами.

Калій сприяє усуненню проблем, пов'язаних з м'язовою системою. Також курага чудово справляється з нормалізацією водного балансу.

Курага зміцнює імунітет

А завдяки глюкозі та фруктозі, курага приводить до норми інсулінові процеси. Позитивний вплив мають на імунітет вміст каротину та аскорбінової кислоти. При регулярному вживанні кураги зміцнюється імунітет, підвищується опірність організму до вірусних інфекцій.

Курага на столі. Фото: Freepik

Курага покращує травлення

Як і будь-який інший сухофрукт, курага сприяє гарній роботі травної системи. Поліпшується метаболізм та очищається кишечник. А при постійному вживанні курага сприятиме кращій регенерації тканин, що дозволяє зменшити швидкість процесів старіння.

Також курагу можна використовувати як легкий проносний засіб, оскільки вона має сечогінний ефект. Для людей, які страждають на діабет, курага є незамінним продуктом, оскільки вона не тільки виводить з організму надмірну кількість холестерину, але і може підвищувати рівень гемоглобіну.

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