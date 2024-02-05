Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Чим корисна курага — ви здивуєтеся її властивостям arrow

Чим корисна курага — ви здивуєтеся її властивостям

5 лютого 2024 21:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Кому не можна їсти курагу
Курага на тарілці. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Сушений абрикос, який ще називають курагою, — один із найбільш поживних та смачних сухофруктів. Але чим саме корисна курага, давайте розбиратися разом.

Про це розповіли Новини.LIVE.

Читайте також:

Корисні властивості кураги

Висушені плоди абрикоса називають курагою. Цікаво те, що у складі кураги більше корисних речовин, ніж у свіжому фрукті. У куразі містяться вітаміни А, В, С, Е, К. Найбільше в куразі міститься вітамінів А і В3.

null
Курага на столі. Фото: Freepik

Курага також багата калієм, фосфором, магнієм, залізом, марганцем та цинком. Виходячи з того, що в куразі висока концентрація корисних речовин, вона, безумовно, дуже корисна для організму.

У куразі міститься 23 міліграми магнію, що сприяє нормалізації роботи нервової системи. У сушеному абрикосі також найвища кількість калію, якщо порівнювати з іншими сухофруктами.

Калій сприяє усуненню проблем, пов'язаних з м'язовою системою. Також курага чудово справляється з нормалізацією водного балансу.

Курага зміцнює імунітет

А завдяки глюкозі та фруктозі, курага приводить до норми інсулінові процеси. Позитивний вплив мають на імунітет вміст каротину та аскорбінової кислоти. При регулярному вживанні кураги зміцнюється імунітет, підвищується опірність організму до вірусних інфекцій.

null
Курага на столі. Фото: Freepik

Курага покращує травлення

Як і будь-який інший сухофрукт, курага сприяє гарній роботі травної системи. Поліпшується метаболізм та очищається кишечник. А при постійному вживанні курага сприятиме кращій регенерації тканин, що дозволяє зменшити швидкість процесів старіння.

Також курагу можна використовувати як легкий проносний засіб, оскільки вона має сечогінний ефект. Для людей, які страждають на діабет, курага є незамінним продуктом, оскільки вона не тільки виводить з організму надмірну кількість холестерину, але і може підвищувати рівень гемоглобіну.

Раніше ми писали про користь ківі і комусь категорично не можна їсти цю ягоду.

Ще ми писали, чим корисні лимони і чи безпечно їсти шкірку.

їжа
лайфхаки
вітаміни
сухофрукти
курага

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі