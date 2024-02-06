Які вітаміни в броколі

Капуста броколі. Фото: Freepik

Є дуже простий спосіб зберегти свою молодість та уникнути низки захворювань. Броколі можна назвати справжнім суперфудом, корисні властивості цієї капусти вражають лікарів і дієтологів.

Про це на своєму YouTube каналі розповів Doctorpetrik.

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Чим корисна капуста броколі

Крім того, що капуста броколі багата на вітаміни і клітковину, вона також цінується речовиною, яка називається сульфорафан. Річ у тім, що сульфорафан активує всередині клітини спеціальну сигнальну систему, яка протистоїть оксидативному стресу. Це такий стан, що виникає при накопиченні всередині клітин реактивних сполук кисню та азоту. Як правило, ці реактивні сполуки утворюються через вплив факторів навколишнього середовища і при різних захворюваннях.

Капуста броколі. Фото: Freepik

Багато досліджень показало, що вживання продуктів, в яких міститься сульфорафан, запобігає розвитку раку. У людей, які регулярно вживають овочі сімейства хрестоцвітих, на 40% рідше зустрічається виникнення діабету, вони мають міцніші судини і менш схильні до набору зайвої ваги.

Капуста броколі. Фото: Freepik

100 г сухого порошку броколі містить від 44 до 171 мг сульфорафану. Експериментальні дані свідчать, що для нормального функціонування необхідно вживати від 0,1-0,5 мг на кг ваги тіла. Таким чином, добова норма вживання броколі в середньому становить 150-200 г.

А ось у пророщених зернах броколі сульфорафану міститься у десятки разів більше. 1153 мг на 100 г сухої маси паростків броколі. У сирому вигляді на добу потрібно 15-20 г.

В якому вигляді їсти броколі

Якщо ми використовуємо заморожену капусту броколі, слід врахувати, що в ній міститься в 10 разів менше сульфорафану. Краще віддати перевагу свіжій капусті або пророщеним паросткам.

Як готувати капусту?

На пару;

у мікрохвильовій печі;

відварювання.

Після відварювання капусту броколі потрібно помістити в холодну воду, щоб зберегти в ній всі корисні елементи.

Мінуси вживання сульфорафану

Якщо говорити про сульфорафан, то він підвищує захист не тільки здорових клітин, а й ракових. Таким чином, сульфорафан може навпаки сприяти прогресії раку, коли він вже є. Дія сульфорафану залежить від контексту, здоровій людині він принесе лише користь.

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