Чи корисна сода для організму

Сода у тарілці. Фото: Freepik

Сода складається з неону натрію та фрагмента вугільної кислоти. Насправді різновидів соди є кілька. Багато хто звик пити соду при печії, але чи можна це робити, давайте розбиратися разом.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Сода створює лужне середовище. По суті, це і є луг. На жаль, велика кількість людей використовують соду не за призначенням.

Чи можна пити соду при печії

Коли відбувається закидання вмісту в стравохід виникає печія. У шлунку має бути кисле середовище, соляна кислота має дуже низький pH. Але коли соляна кислота потрапила в стравохід людина відчуває печію. Що робить сода, коли потрапляє в шлунок? Кисла соляна кислота, яка знаходиться в шлунку, починає гаситися лугом, тобто содою.

Ложка соди. Фото: Freepik

Таким чином, сам симптом тимчасово зникає, але основна причина залишається. При цьому в шлунку створилося лужне середовище, яке не повинно бути в шлунку.

Найчастіші наслідки від вживання соди, про які говорять гастроентерологи, це кандидоз стравоходу та розростання хелікобактера у шлунку. Таким чином, у шлунку починається розмножуватися патогенна флора. Коли ви створюєте в шлунку лужне середовище, хелікобактер, який викликає виразку, починає розмножуватися.

Соляна кислота є антисептиком і є найголовнішим бар'єром, який нейтралізує віруси, бактерії та паразитів. Сода ж усуває цей бар'єр.

Коли можна використовувати соду

Коли ви додаєте соду до випічки, там відбуваються хімічні процеси, наприклад, коли ви гасите соду лимонним соком або оцтом. Це не велика кількість не зашкодить організму.

Содовий розчин для ротової порожнини

Содовим розчином можна полоскати ротову порожнину. Таким чином слизова оболонка в роті не пошкоджується і відбувається боротьба з різними патогенами.

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