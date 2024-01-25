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Чи шкідлива насправді газована вода

25 січня 2024 21:45
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Яніна Томенко
Редактор
Кому не можна пити газовану воду
Газована вода. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Газована вода здатна покращити травний процес. Є люди, які не можуть пити звичайну негазовану воду. Чи шкідлива вона для організму і скільки її можна вживати протягом дня.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Чим корисна вода з СО2

Щоб вода стала газованою до неї додають газ — СО2. Водночас вода стає трохи кислою за рахунок вугільної кислоти. Але незважаючи на це, коли людина п'є газовану воду, складається враження, що насичення водою відбувається швидше.

Вуглекислий газ має ефект, який називається "ефект Бору". Цей ефект пов'язаний з СО2, який полягає в тому, щоб кисень засвоювався клітинами і тканинами, а для цього потрібен СО2.

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Вода у склянці. Фото: Freepik

СО2 необхідний для засвоєння кисню. По суті, СО2 посилює кровотік, його також використовують при терапії після інсульту, коли у людини низький рівень кисню. СО2 допомагає кисню проникати глибоко у клітини.

Існує дослідження, в якому відзначено зв'язок між вживанням газованої води та парасимпатичної нервової системи. Ця система допомагає травленню, загоєнню та покращує сон.

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Вода з лаймом. Фото: Freepik

СО2 це потужний протипухлинний газ, який може зупинити метастазування. Він може викликати апоптоз (запрограмована смерть клітини) і змусити ракову клітину самоліквідуватися. Він також блокує ген "HIF-ALPHA", який пов'язаний з механізмом перетворення нормальної клітини на ракову. СО2 дозволяє проникати кисню в тканину, а низький рівень СО2 може спричинити гіпоксію, яка дуже шкідлива.

СО2 використовується в різних кремах для зволоження шкіри та в препаратах для покращення циркуляції крові. СО2 також має потужну протизапальну дію.

Раніше ми писали комусь категорично не можна пити воду з лимоном.

Також ми писали про користь ківі і комусь категорично не можна їсти цю ягоду.

Ще ми писали, чим корисні лимони і чи безпечно їсти шкірку.

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