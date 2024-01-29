Як часто можна їсти вівсянку

Чи правда, що вівсянка "вимиває" кальцій з кісток
Доктор Михайло Петрик розповів, чи правда, що вівсянка вимиває кальцій, підвищує цукор і руйнує організм. Також ви дізнаєтеся про корисні властивості цієї крупи і як часто її потрібно включати до свого раціону харчування.
Про це розповів доктор Михайло Петрик на YouTube каналі doctorpetrik.
На просторах інтернету часто можна зустріти інформацію про те, що вівсянка вимиває кальцій із організму. Якщо вдуматися в це твердження буквально, тоді випливає, що вівсянка повинна містити якусь кислоту.
Кістки на 99% складаються з кальцію. Для того, щоб організму добути ці 99% кальцію, треба щоб вівсянка мала властивості соляної або сірчаної кислоти. Таким чином, очевидно, що вівсяна крупа не має у своєму складі кислот.
Плюси та мінуси вівсянки
Вівсянка є чудовим джерелом бета-глюканів, це різновид розчинної ферментованої клітковини. Це рослинні волокна, які містяться у великій кількості в цільнозерновій вівсяній крупі. Вони використовуються кишківником.
Кишкова мікрофлора, це один із основних чинників здоров'я. Також здоров'я кишечника тісно пов'язане з імунною та нервовою системою. Для того, щоб підтримувати кишкову мікрофлору, її необхідно "годувати" клітковиною, яка міститься у вівсянці.
У вівсяній крупі містяться складні вуглеводи, які надовго насичують організм. При цьому цукор у крові підвищується дуже повільно. Таким чином вівсянка є чудовим продуктом для щоденного вживання.
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