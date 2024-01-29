Як часто можна їсти вівсянку

Вівсяна крупа. Фото: Freepik

Доктор Михайло Петрик розповів, чи правда, що вівсянка вимиває кальцій, підвищує цукор і руйнує організм. Також ви дізнаєтеся про корисні властивості цієї крупи і як часто її потрібно включати до свого раціону харчування.

Про це розповів доктор Михайло Петрик на YouTube каналі doctorpetrik.

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На просторах інтернету часто можна зустріти інформацію про те, що вівсянка вимиває кальцій із організму. Якщо вдуматися в це твердження буквально, тоді випливає, що вівсянка повинна містити якусь кислоту.

Вівсяна каша. Фото: Freepik

Кістки на 99% складаються з кальцію. Для того, щоб організму добути ці 99% кальцію, треба щоб вівсянка мала властивості соляної або сірчаної кислоти. Таким чином, очевидно, що вівсяна крупа не має у своєму складі кислот.

Плюси та мінуси вівсянки

Вівсянка є чудовим джерелом бета-глюканів, це різновид розчинної ферментованої клітковини. Це рослинні волокна, які містяться у великій кількості в цільнозерновій вівсяній крупі. Вони використовуються кишківником.

Вівсяна каша. Фото: Freepik

Кишкова мікрофлора, це один із основних чинників здоров'я. Також здоров'я кишечника тісно пов'язане з імунною та нервовою системою. Для того, щоб підтримувати кишкову мікрофлору, її необхідно "годувати" клітковиною, яка міститься у вівсянці.

У вівсяній крупі містяться складні вуглеводи, які надовго насичують організм. При цьому цукор у крові підвищується дуже повільно. Таким чином вівсянка є чудовим продуктом для щоденного вживання.

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